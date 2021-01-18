В Вашингтон прибыла уже 21 тысяча бойцов Нацгвардии

Бойцы Национальной гвардии США продолжают прибывать в Вашингтон, чтобы принять участие в операции по обеспечению безопасности во время инаугурации избранного президента Джо Байдена. По данным телеканала CNN, их количество увеличилось до 21 тысячи человек.

В ближайшие дни в столицу США будет направлено еще несколько тысяч гвардейцев, как ожидается, к 20 января их число достигнет 25 тысяч.

Отмечается, что город уже находится в состоянии повышенной готовности, установлены контрольно-пропускные пункты, закрыт доступ на значительную территорию вокруг Белого дома и Капитолия.

Кстати, ранее стало известно, что ФБР проверяет бойцов Нацгвардии, которых отправляют в Вашингтон, на благонадежность. Спецслужбы опасаются, что кто-либо из привлеченных для обеспечения безопасности в день инаугурации Байдена будет представлять угрозу для нового главы государства или высоких гостей. Имена военных пробивают по базам данных лиц, связанных с террористами или выражавших экстремистские взгляды.