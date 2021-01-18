Валерий Гергиев и оркестр Мариинского театра начали гастроли в Испании

В понедельник во Дворце музыки Валенсии оркестр Мариинского театра и маэстро Валерий Гергиев открыли гастрольный тур по Испании. В течение шести дней коллектив побывает также в Мадриде, Барселоне и Жироне. В выступлениях примет участие пианист Алексей Володин.

В программу гастролей Гергиев включил Фантастическую симфонию Берлиоза, Шестую симфонию Чайковского, Девятую симфонию Шуберта, Второй фортепианный концерт Рахманинова, Классическую симфонию Прокофьева, а также увертюры к "Тангейзеру" и "Парсифалю" Вагнера.

В Валенсии петербургский коллектив исполнит сочинения Берлиоза и Рахманинова. Следующий на очереди - Мадрид, где публика Национального концертного зала услышит две программы. В Жироне 23 января оркестр также сыграет дважды: чтобы соблюсти ограничения по заполняемости зрительного зала, концерт разделят на две "сессии".

Все выступления пройдут без антракта, такова была рекомендация местных органов здравоохранения.