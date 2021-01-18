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Рубрика: Власть

Цели и планы

Президент поручил скорректировать нацпроекты
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 8(8359)
К апрелю кабмин скорректирует нацпроекты и госпрограммы в соответствии с Единым планом. К марту необходимо представить предложения по сдерживанию цен на стройматериалы. Кроме того, скоро граждане смогут получать госуслуги без предоставления бумаг, а информировать о результатах тестов на коронавирус будет портал госуслуг. Эти и другие поручения дал президент по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Владимир Путин поручил принять за основу разработанный правительством проект Единого плана по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. До февраля кабмин доработает проект Единого плана и представит Совету при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам. К апрелю правительство скорректирует при необходимости нацпроекты и госпрограммы в соответствии с Единым планом.

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Целый блок поручений касается вопросов строительства. К февралю 2022 года должны быть оптимизированы процедуры в этой сфере, в том числе с возможностью их выполнения по принципу "одного окна" с использованием цифровых технологий и информационных систем. Необходимо будет внести поправки в законодательство, которые синхронизируют проектирование и строительство с подключением к инженерным сетям и переносом коммуникаций. Также будет определен правовой статус апартаментов.

По поручению главы государства будет рассмотрен вопрос упрощенного порядка привлечения трудовых мигрантов - не граждан России, в том числе из отдельных стран СНГ, на стройки с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в связи с пандемией. Кроме того, к марту должны быть готовы предложения по ограничению роста цен на стройматериалы.

Расширится программа доступности авиаперевозок пассажиров с Дальнего Востока и обратно. При этом особое внимание будет сделано на исключении возрастных ограничений. Также будет расширена программа региональных и местных авиаперевозок. Предложения Путин указал подготовить к 15 марта.

Согласно другим поручениям, граждане при желании скоро смогут без предоставления бумаг использовать электронные документы для получения госуслуг. А уведомления о результатах тестирования на COVID-19 и записи на вакцинацию против коронавируса можно будет получить через госуслуги - президент поручил проработать этот вопрос. Доклад по этим темам он получит уже к февралю.

Фото: Юрий Машков/ТАСС
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Еще Путин поручил предоставить медикам за помощь больным коронавирусом соцвыплаты в двойном размере за работу в эти новогодние праздники. Регионы получат финансовую помощь на развитие инфраструктуры дополнительного образования. До марта будет проработана возможность передачи в бюджеты муниципальных образований поступлений от налога на профессиональный доход, зачисляемых в бюджеты регионов. Также будет проведен анализ, и при выявлении возможных выпадающих доходов или дополнительных расходов региональных бюджетов при выполнении нацпроектов их компенсируют из госказны.

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