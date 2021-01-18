WhatsApp отложил изменение правил до мая

WhatsApp отложил резонансное изменение настроек конфиденциальности до 15 мая. Согласно новым правилам, которые должны были вступить в силу уже 8 февраля, мессенджер планировал передавать материнской компании Facebook такие данные, как номер телефона, сведения о транзакциях, IP-адрес. При этом не согласиться с изменениями условий работы мессенджера было нельзя - в противном случае WhatsApp имел право закрыть пользователю доступ к приложению.

"В основе WhatsApp лежит простое правило: все, чем вы делитесь с друзьями и родными, остается между вами и вашими собеседниками, - говорится в сообщении пресс-службы мессенджера. - Это значит, что мы намерены всегда обеспечивать безопасность вашего общения посредством сквозного шифрования, благодаря которому доступ к вашей личной переписке не будут иметь ни WhatsApp, ни Facebook. Именно поэтому мы не храним журналы переписки и звонков наших пользователей. Кроме того, у нас нет доступа к данным о вашем местоположении и мы не предоставляем Facebook информацию о ваших контактах".

В WhatsApp рассказали, что грядущее изменение не затрагивает вышеперечисленные принципы. "В этом обновлении мы предлагаем новые возможности для общения с компаниями в WhatsApp, а также подробнее объясняем, как именно мы собираем и используем данные. Сегодня покупки в WhatsApp еще не столь распространены, но мы думаем, что в будущем эта ситуация изменится, и поэтому считаем, что пользователям будет полезно знать о наших новых услугах", - объяснили в мессенджере.

Также компания заверила, что не намерена блокировать или удалять чьи-либо аккаунты 8 февраля. "Мы планируем активно работать над тем, чтобы развеять не соответствующие действительности слухи о принципах конфиденциальности и безопасности общения в WhatsApp. Затем мы постепенно начнем предлагать нашим пользователям ознакомиться с новой политикой до 15 мая, когда новые возможности для компаний начнут действовать", - заявили в WhatsApp.

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