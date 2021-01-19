В мире
19.01.2021 11:51
Текст: Юрий Сизов

Беларусь начала прививать "Спутником V" медработников из группы риска

 Вакцинация медицинских работников российским препаратом "Спутник V", которые находятся в зоне риска, началась 19 января в Беларуси. В Минздраве республики уточнили, что вакцину распределили по регионам в зависимости от заявок местных учреждений здравоохранения. Что же касается приоритетов при проведении прививки, то они аналогичны мировой практики, информирует БЕЛТА.

Прежде всего, пояснили в отраслевом ведомстве, будут вакцинированы "2285 медиков Минска, 3460 Брестской области, 3260 Витебской области, 4365 Гомельской области, 1735 Гродненской области, 1610 Могилевской области и 2485 Минской области". Кроме того, около 800 доз передано для вакцинации медработников республиканских учреждений. Все вопросы соблюдения холодовой цепи отработаны, констатирует агентство.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Согласно оперативным данным Минздрава, за минувшие сутки в республике выполнено 11 468 тестов и зафиксировано 1899 пациентов с COVID-19. А всего с начала пандемии в РБ зарегистрированы 227 360 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 210 779 пациентов.

За весь период распространения инфекции на территории страны скончался 1591 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией. Всего в стране уже проведено 4 271 382 теста.

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