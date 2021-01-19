Бесплатные дополнения для Cyberpunk 2077 не выйдут в запланированные сроки

С игрой Cyberpunk 2077 все опять не очень хорошо. Дело в том, что в конце декабря прошлого года CD Projekt RED пообещала начать выпускать бесплатные DLC, обозначив временные рамки формулировкой "в начале 2021 года".

"Начало 2021 года" уже наступило, но никаких апдейтов по этой теме не вышло. И разработчики, судя по всему, не нашли другого выхода, как изменить сроки, написав на официальном сайте: "Бесплатные дополнения начнут выходить в ближайшие месяцы".

На подмену ключевых фраз обратили внимание пользователи социальных сетей.

Ранее сооснователь компании Марчин Ивинский в видеообращении к геймерам рассказал аудитории, как студия будет приводить Cyberpunk 2077 к достойному виду. По его словам, этот процесс может затянуться до осени текущего года.