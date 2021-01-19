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19.01.2021 19:05
Рубрика: В мире

Боррель: ЕС не будет мешать проекту "Северный поток-2"

Текст: Константин Волков
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил 19 января на пленарной сессии Европарламента, что газопровод из России в Германию "Северный поток-2" является частным проектом, и ЕС не может ему мешать.
Фото: JOHN THYS / POOL / AFP Фото: JOHN THYS / POOL / AFP
Фото: JOHN THYS / POOL / AFP

Как отметил Боррель, "речь идет о проекте, задуманном консорциумом частных предприятий. Еврокомиссия неоднократно указывала, что этот газопровод не диверсифицирует энергетическое снабжение союза, тогда как это одна из целей ЕС, которой он добивается в рамках энергетической политики... Но если эти предприятия завершат строительство газопровода, они должны знать, что будут должны управлять им в соответствии с законодательством Европейского союза. Это все, что мы можем сделать, во всяком случае, на уровне Европейского союза".

Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости
Как новые санкции повлияют на "Северный поток - 2"

Ранее 19 января ряд немецких политиков и бизнесменов выступили в поддержку продолжения строительства трубопровода. Также было заявлено об учреждении в немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания специального фонда для обхода американских санкций против строительства газопровода.

В настоящее время остается проложить около 148 километров трубопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря. Проект газопровода включает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против проекта активно выступают США, стремящиеся расширить поставки своего сжиженного газа в Европу.

В мире Европа Бельгия Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации Европейский союз Газопровод "Северный поток-2"

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