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19.01.2021 20:30
Рубрика: Спорт

На льду - чужие

Вячеслав Быков о том, что значит отмена чемпионата мира в Минске для мирового хоккейного сообщества
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8360)
Минск не сможет принять матчи чемпионата мира по хоккею, который запланирован в мае этого года. Такое решение под беспрецедентным прессингом европейских политиков и ключевых спонсоров турнира накануне принял совет Международной федерации хоккея (ИИХФ).
Чемпионат мира уже проходил в Минске в 2014 году и стал одним из лучших по организации в истории. Фото: РИА Новости Чемпионат мира уже проходил в Минске в 2014 году и стал одним из лучших по организации в истории. Фото: РИА Новости
Чемпионат мира уже проходил в Минске в 2014 году и стал одним из лучших по организации в истории. Фото: РИА Новости

"Очень прискорбно, что Минск не примет турнир вместе с Ригой, - цитирует президента ИИХФ Рене Фазеля официальный сайт организации. - Мы хотели использовать ЧМ-2021 как способ примирения, чтобы помочь решить социально-политические проблемы в Беларуси и найти путь двигаться дальше. По мнению совета, чемпионат мира не должен быть политическим инструментом в чьих-либо руках, однако турнир нельзя проводить, когда есть серьезные проблемы, требующие решения".

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Для ИИХФ перенос ЧМ-2021, пусть даже частичный, сродни финансовой катастрофе. Организация турнира в другой стране потребует огромных вложений, плюс Федерации придется заплатить внушительную неустойку Беларуси. Но вряд ли это компенсирует разочарование белорусских болельщиков, которые, вне сомнения, ждали этот турнир, а теперь оказались главной пострадавшей стороной решения ИИХФ.

Специально для "РГ" оценку произошедшему дал двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Вячеслав Быков, который, хоть и проживает ныне в Швейцарии, внимательно следит за событиями в отечественном и мировом хоккее.

Вячеслав Аркадьевич, у Беларуси отняли чемпионат мира. Что это было и как к этому относиться?

Вячеслав Быков: За последние годы нам приходится испытывать не только политическое давление. Оно вмешивается и в другие сферы нашей жизни, такие как спорт. Отмена чемпионата мира в Минске - из той же оперы. Политики своими грязными ручищами стараются внести всю эту грязь и, по сути, разбить само олимпийское движение, наплевав на олимпийскую хартию. Я думаю, что мы должны быть едины вместе с белорусами и отстаивать свои права. Но наше представительство в международных организациях должно соответствовать уровню наших спортсменов и нашим амбициям.

Как к этой новости отнеслись в Швейцарии?

Вячеслав Быков: Реакция разная. Все зависит от того, как историю преподнести. В Швейцарии, да и в любой другой стране, масс-медиа дают ту картинку, которая выгодна тем, кто платит. Они могут представить любой факт так, как им нужно. Никто же не едет на место событий, не смотрит, что происходит на самом деле. Выбрать правду людям не так просто. Кто-то старается говорить о правах человека. Но когда речь заходит о других странах, где эти права нарушены, то почему-то все вдруг замолкают. Вновь приходится говорить о двойных стандартах.

Президент ИИХФ Рене Фазель - ваш близкий друг. Расскажите о его роли во всей этой ситуации. Как он переживает случившееся?

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Вячеслав Быков: Рене действительно мой хороший приятель, у нас по-настоящему дружеские отношения. И мне просто больно смотреть, как все свалили на него. Люди, которые работают в федерациях своих стран, под давлением своих политиков переобулись и все сбросили на откуп Международной федерации хоккея, то есть в первую очередь ее президенту, Рене Фазелю. Рене - стойкий человек, очень классный дипломат. Думаю, что в прошлой жизни у него была русская душа: недавно сказал ему об этом. Он очень справедливый человек. Сам факт, что в этот непростой период он поехал в Беларусь, встретился с президентом, говорит о многом. Он воочию увидел, какова ситуация на самом деле. Фазель принимает решение не в одиночку, но берет удар на себя. Я знаю, он был за то, чтобы провести чемпионат мира в Беларуси, но одного его героизма оказалось недостаточно. Вердикт принимался голосованием на совете. Хотя лично я не уверен, что принятое в итоге решение не противоречит регламенту самой федерации. Непростая ситуация.

Раз все так складывается, может, стоило вообще отменить в этом году турнир и просто сослаться на коронавирус, как это было сделано в прошлом году?

Вячеслав Быков: Мы не для того боремся, не для того пропагандируем, лоббируем хоккей во всем мире, завоевываем территориальные позиции, чтобы в один миг потерять это все. Миллионы болельщиков ждут этого турнира, хоккеисты, специалисты, которые хотят увидеть, как эволюционирует игра. Не для того Рене Фазель бился на протяжении 20 лет, чтобы возвести хоккей на такой уровень, чтобы мы взяли и потеряли мировое первенство. Нет, я считаю, несмотря ни на что, чемпионат мира нужно проводить. Но в то же время нужно бороться за свои спортивные права.

Спорт Хоккей Чемпионат мира

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