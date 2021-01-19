Быстрее всех в 2020 году в РФ росли продажи китайских автомобилей

Суммарная доля рынка брендов китайских легковых автомобилей по итогам января-ноября 2020 года выросла до 3,8% (годом ранее - до 2,3%). Об этом говорится в аналитическом исследовании JATO Dynamics (имеется в распоряжении "РГ").

"Марки из КНР стабильно входят в топ-5 по росту продаж. Главные факторы успеха - это обновление модельного ряда и ставка на кроссоверы. Практически все китайские бренды сфокусированы на сегменте SUV, а именно он показывает лучшую динамику на рынке", говорится в исследовании.

Если год назад кроссоверы и внедорожники занимали 45% от общего объема продаж новых автомобилей в России, то сейчас доля приблизилась уже к 49% (в 2016 году показатель составлял 39%). "И этот тренд будет наблюдаться и дальше, так как производители выводят на рынок все больше SUV и при этом убирают модели других сегментов", отмечают в JATO Dynamics.

По данным аналитического агентства "Автостат", за 9 месяцев 2020 года объем реализации новых легковых машин китайских марок в РФ составил 36,5 тысячи единиц. Это на 40% выше результата годичной давности.

Лидером среди китайских брендов в РФ остается кроссовер Geely Atlas (белорусской сборки): с января по сентябрь 2020 года, по данным АЕБ, его продажи составили 4937 штук. Автомобилей Haval F7 было продано 4764 экземпляров; Chery Tiggo 4 - 3359 единиц.