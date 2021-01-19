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Рубрика: Общество

Эпидемиолог рассказал о снижении заболеваемости COVID-19 в России к лету

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Показатели заболеваемости коронавирусом в России ближе к лету достигнут прошлогоднего минимума. О такой вероятности рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Фото: Мурад Оруджев/РИА Новости
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"Не исключен небольшой рост заболеваемости коронавирусом в начале весны. А вот ближе к лету есть вероятность, что мы достигнем прошлогоднего минимума по заболеваемости и даже более низкого его уровня", - цитирует эпидемиолога РИА Новости.

По словам Пшеничной, в России наметилась тенденция к стабилизации ситуации с заболеваемостью. Однако эксперт все же рекомендовала не забывать о правилах санитарной защиты, поскольку социальная активность населения, соблюдение индивидуальных мер профилактики вируса - это как раз те факторы, которые влияют на эпидемический процесс.

Ранее сообщалось о том, что в Роспотребнадзоре разработали тест для "британского" штамма коронавируса. Анализ занимает всего 1,5 часа. В основе - технология изотермической амплификации. Тест способен различать мутантную формы вируса от немутантной за счет использования особых последовательностей олигонуклеотидов. Подобный набор реагентов создан впервые в мире, в настоящее время завершаются его испытания, отметили в ведомстве.

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