Финляндия запустила тестирование на COVID-19 для туристов из-за рубежа

С 19 января новые меры по борьбе с распространением коронавируса начнут действовать на пограничных пунктах Юго-Восточной Финляндии. Прибывающих из России ждет добровольное тестирование на COVID-19 или заполнение письменной формы о состоянии здоровья. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Финляндия ужесточила правила въезда для всех прибывающих из-за рубежа для предотвращения распространения нового штамма коронавируса. Сообщается, что в аэропорту Хельсинки и в автомобильных пунктах пропуска на границе с Россией запущена схема массового тестирования путешественников.

"По данным администрации аэропорта, обязательная проверка на COVID-19 вводится для тех, у кого нет сертификата об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус. Прибывающих, в том числе, проверяют на COVID-19 с помощью специально обученных собак", - говорится в сообщении.

В ассоциации уточнили, что с 18 января тестировать прибывающих на паромах стали в порту Турку: проверки проходят на терминалах Viking Line и Tallink Silja.

По данным, АТОР эксперимент по новой схеме проверки состояния здоровья путешественников продлится до 7 февраля.

В отраслевом объединении российских туроператоров напомнили, что Финляндия продлила ограничения на пересечение внешней границы до 9 февраля 2021 года. Свободное передвижение из России в Финляндию по-прежнему ограничено.

Как сообщала "РГ", с 28 января авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные полеты в Хельсинки (Финляндия).