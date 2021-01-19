Головченко предложил двигаться к слиянию потенциалов Союзного государства

Эффективно продолжать движение в сторону слияния обоих потенциалов предложил глава белорусского правительства Роман Головченко на встрече во вторник с послом России в РБ Дмитрием Мезенцевым, информирует БЕЛТА.

Давая оценку двустороннему сотрудничеству в году минувшем, премьер отметил, что оно "развивались конструктивно и плодотворно", а в новый год вошли и с решенными вопросами в топливно-энергетической сфере. Много было визитов, переговоров, встреч как двусторонних, так и в рамках интеграционных объединений - в формате ЕАЭС и ОДКБ".

Как "очень интенсивные" оценили в Минске и визиты в Беларусь руководителей российских регионов. "Составлены конкретные предметные планы работы, и сейчас идет их реализация", - констатировал премьер.

Но жизнь не стоит на месте - надо двигаться вперед, пояснил он свой взгляд на перспективы кооперации. Жизнь, по его словам, подталкивает к необходимости объединения промышленного, интеллектуального, научного и культурного потенциалов.

В тот момент, когда мир, по оценке белорусского премьера, "идет по траектории раздела, идет на разрушение интеграции", а пандемия фактически подстегнула эти процессы, "Минску и Москве нужно создавать совместные торгово-промышленные цепочки, совместные бизнесы". Необходимо, считает Головченко, "условно экономить деньги и интеллектуальные ресурсы друг друга, создавать товар, продукцию, разработки, которые бы при слиянии давали синергетический эффект".

Затронул глава правительства РБ и вопрос о производстве в республике в ближайшее время российской вакцины от COVID-19, выразив удовлетворение плотным взаимодействием профильных ведомств обеих стран. "Это даст нам новые компетенции в области микробиологии и фармацевтики", - убежден Головченко.

Высокий уровень взаимодействия двух стран в этом направлении подтвердил и Дмитрий Мезенцев, констатирует агентство. Он поблагодарил за очень профессиональное взаимодействие, которое сложилось у Минздрава Беларуси и России, Роспотребнадзора, производителей вакцины "Спутник V" и тех специалистов, "которые готовятся к развертыванию совместного производства вакцины".

Российский посол полагает, что в феврале-марте будет уже выпущена первая промышленная партия препарата на белорусской земле благодаря взаимодействию специалистов двух стран.

"И то, что Владимир Путин обозначил, что Беларусь будет первой страной, в адрес которой будет направлена вакцина, - все уже реализовано. И массовая вакцинация началась даже ранее, чем планировалось. Вначале планировалась в январе, но началась 29 декабря. Сейчас законтрактованы поставки вакцины на январь, февраль, март", - сказал Мезенцев.

Подчеркнув, что сотрудничество в этом направлении будет продолжаться, он дал понять, что "это хороший пример для представителей других областей - экономистов, энергетиков, транспортников - как мы можем взаимодействовать, когда ищем совместные решения".