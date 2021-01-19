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Рубрика: В мире

Иран вводит санкции против Трампа, Помпео и Болтона

Текст: Константин Волков

Тегеран объявил о введении санкций против президента США Дональда Трампа, госсекретаря Майкла Помпео, экс-советника президента по безопасности Джона Болтона, министра финансов Стивена Мнучина и еще ряда лиц. Об этом заявил 19 января официальный представитель МИД ИРИ Саид Хатибзаде.

Фото: REUTERS
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По его словам, "высокопоставленные официальные лица США, включая президента Дональда Трампа, госсекретаря Майкла Помпео, бывшего министра обороны Марка Эспера, исполняющего обязанности министра обороны Кристофера Миллера, министра финансов Стивена Мнучина, главу ЦРУ Джину Хаспел, бывшего советника президента по национальной безопасности Джона Болтона, экс-спецпосланника США по Ирану Брайана Хука, действующего спецпосланника Эллиота Абрамса и главу Управления по контролю над иностранными активами Минфина США Андреа Гаки, с сегодняшнего дня внесены в санкционный список Ирана".

Хатибзаде пояснил, что санкции вводятся "за руководство убийством генерала Касема Сулеймани и его соратников, за организацию и поддержку террористических актов против ИРИ, создание, финансирование, предоставление оружия и обучение террористических групп, а также оказание всесторонней поддержки террористам", цитирует иранское новостное агентство Irna. Кроме того, введение санкций связано, по его словам, "с репрессиями в отношении палестинского народа, санкции против Ирана, блокирование доступа иранцев к пище, лекарствам и медицинским услугам".

Ранее в январе глава судебной системы Ирана Эбрахим Раиси заявил в адрес Трампа, что тот не сможет избежать наказания за заказ убийства иранского командующего генерал-лейтенанта Касема Сулеймани.

В ближайшее время МИД ИРИ обещает опубликовать развернутый документ, посвященный санкциям в отношении американских политиков.

Между тем, в чем именно будут заключаться санкции, пока остается неясным.

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