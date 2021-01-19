Кабмин работает над признанием в мире сертификатов о вакцинации в России

Правительство по поручению президента прорабатывает вопрос международного признания отечественных сертификатов о вакцинации от коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

В понедельник в России стартовала массовая добровольная бесплатная вакцинация от коронавируса. "Теперь прививку могут сделать все желающие, а не только люди из группы риска. Для этого открываются дополнительные пункты вакцинации. В некоторых регионах уже начали привлекать и частные медицинские организации", - подчеркнул глава правительства на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19. Важно при этом, добавил он, чтобы везде соблюдались меры предосторожности, от чего зависит здоровье людей и эпидемиологическая обстановка в каждом конкретном регионе. Мишустин попросил губернаторов лично следить за тем, как идет иммунизация от коронавируса на их территориях.

Запись на вакцинацию организована в том числе через портал госуслуг. Пока что это сделано в тестовом режиме, но в ближайшее время, заверил премьер, система должна заработать в полном объеме. Ее внедрение позволит эффективнее планировать работу поликлиник, избежать очередей, сэкономить время тем, кто приходит на прививку, считает глава кабмина.

- Через сайт по завершению второго этапа вакцинации можно будет оформить электронные сертификаты о ее прохождении. Сейчас правительство прорабатывает вопрос международного признания сертификатов, - сообщил Михаил Мишустин.