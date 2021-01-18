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Голикова: Массовая вакцинация начнется 18 января
18.01.2021 01:58
Рубрика: Общество

В России началась массовая вакцинация от COVID-19

Фото: Александр Рюмин / ТАСС Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

С сегодняшнего дня, с 18 января, в России начинается массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. В декабре прошлого года в стране запустили масштабную кампанию, которая позволила определенным категориям граждан сделать прививку. Приоритет в вакцинации от COVID-19 отдавался медикам, учителям и соцработникам, а также гражданам, проживающим в организациях соцобслуживания и людям с хроническими заболеваниями.

Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Голикова: Российские вакцины эффективны против нового штамма коронавируса

Выступая на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что до конца первого месяца 2021 года в гражданский оборот поступит 2,1 миллиона доз вакцины. На сегодняшний день в России официально зарегистрированы два препарата - "Спутник V", разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи и "ЭпиВакКорона" от ученых центра "Вектор". Еще один препарат создают в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Регистрация этой вакцины ожидается в феврале 2021 года.

В Минздраве напомнили, что на этапе массовой вакцинации не будут прививаться граждане до 18 лет и беременные женщины (исследования вакцины по группе до 18 лет будут проведены после окончания основного).

Эксперты внимательно следят за ситуацией с распространением коронавируса в стране. В большинстве регионов она стабильная, отметила Татьяна Голикова. Начавшаяся прививочная кампания поможет защитить организм от заражения. Вакцинация от коронавируса в России проводится бесплатно и на добровольной основе.

Общество Здоровье Правительство Вице-премьеры Вакцинация от коронавируса

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