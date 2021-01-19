Камерам фотовидеофиксации пропишут единые требования

Правительство одобрило поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым комплексы фотовидеофиксации нарушений на дорогах и места их установки должны соответствовать единым требованиям, которые установит правительство.

Соответствующий законопроект был разработан сенаторами Андреем Клишасом и Ириной Рукавишниковой.

Напомним, что без получения отзыва правительства внести законопроект с поправками в Кодекс об административных правонарушениях нельзя.

Сейчас каких-то единых и четких требований к камерам на дорогах нет.

Есть ГОСТ, который касается технического содержимого комплекса. Но он носит рекомендательный характер.

Как отметил эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман, те производители камер, которые не входили в рабочую группу, считают, что этот стандарт учитывает интересы только тех, кто его разрабатывал.

Четких требований по их установке также нет. Есть рекомендации минтранса, которые местные органы власти, в чью компетенцию входят организация дорожного движения и установка камер, могут игнорировать.

Даже не совсем четко определено, что считать комплексами, работающими в автоматическом режиме. Если Госавтоинспекция, а также Верховный суд относят к ним те, которые работают без участия человека, то местные органы власти считают иначе. В итоге штрафы, выписанные местными властями в автоматическом режиме, отменяются в судах.

Идея прописать в Кодексе об административных правонарушениях положение о том, что требования к комплексам фотовидеофиксации устанавливаются правительством, не нова. Более того, в проекте нового КоАП, который разрабатывается министерством юстиции, соответствующая формулировка имеется. Кроме того, такая поправка в действующий КоАП уже вносилась и даже была принята в первом чтении Госдумой, но во втором чтении была исключена из внесенного законопроекта.

Она также фигурирует в законопроекте о передаче полномочий по вынесению штрафов местным властям. Про этот законопроект давно не слышно, но он есть. И вот теперь предпринимается очередная попытка внести поправку.

Как отмечают эксперты, для автоматических комплексов фотовидеофиксации необходимы единые правила игры, закрепленные законом или в крайнем случае постановлением правительства. По мнению Григория Шухмана, нужны жестко закрепленные требования как к самим комплексам, так и к местам их установки. Например, следует точно определить, на каком расстоянии эти комплексы должны друг от друга находиться.

Напомним случай в Москве, когда две камеры штрафовали водителей на путепроводе. Установлены они были на расстоянии чуть менее двух километров, но одна из них снимала в лоб, другая - сзади. В итоге получалось, что водители, по сути, получали два штрафа за превышение скорости практически в одной точке, что совершенно недопустимо. И только после многочисленных жалоб водителей одну из камер демонтировали.

- Пока нет единых требований, все это остается на усмотрение руководителей Центров организации дорожного движения, - поясняет Григорий Шухман. - Если пойдут жалобы, комплекс просто отключат или передвинут.

В итоге получается, что дважды наказанные получат еще одно, третье, дополнительное наказание в виде необходимости обжаловать штраф из-за того, что кто-то необдуманно (или - по-своему обдуманно) установил камеру. Закрепить требования к камерам предлагалось непосредственно в КоАП. Но в Госавтоинспекции отмечают, что устанавливать технические характеристики - это не задача кодекса. Достаточно, что в нем закрепят отсылочную норму на постановление правительства.

Правда, эксперты считают, что лобби производителей комплексов, а также интересов региональных властей очень сильно, поэтому необходимо, чтобы правила разрабатывались при участии экспертного сообщества, которое в том числе защищает права автомобилистов.

Иначе камеры по-прежнему будут пополнять региональные бюджеты, а не обеспечивать безопасность, хотя изначально смысл их установки был именно таков.