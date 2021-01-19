Член комиссии по иностранным делам Сената США Джозеф Байден и А.А. Громыко перед началом беседы в Кремле. СССР. Москва. 15 января 1988 г. Фото: Песов Эдуард/Фотохроника ТАСС

"Этот престарелый политик, ставленник самых богатых финансово-промышленных воротил, во время ноябрьского голосования взял верх над строительным магнатом и миллиардером Дональдом Трампом, занимавшим Белый дом четыре года. Даже по меркам буржуазной демократии, при которой, как хорошо известно, исключено подлинное народовластие, выборы стали откровенным фарсом. Десятки миллионов трудящихся американцев попросту лишили права лично принять участие в голосовании. Под предлогом эпидемической угрозы им издевательски предложили посылать свои бюллетени по почте. Надо ли говорить о том, что никакого независимого контроля за почтовыми голосами позволено не было? Не приходится удивляться, что подавляющее большинство присланных бюллетеней оказались за кандидата-демократа, поддержанного пресловутым олигархическим истеблишментом.

Чрезвычайно отвратительным элементом кампании стало разыгрывание демократами карты "равноправия". Летом по всей Америке прокатилась волна насилия, инспирированная варварским убийством чернокожего белыми полицейскими. Ни для кого не секрет, что расизм - визитная карточка этой страны со времен основания белыми рабовладельцами. Однако использование столь трагической темы для того, чтобы привести к власти очередную марионетку Уолл-стрит, - это цинизм, беспрецедентный даже для американской верхушки. Ответственными за удручающее положение дел с правами человека в США выставили не хищников, которые стригут купоны с паразитического капитализма монополий, а простых американцев из экономически страдающих штатов. Их справедливое недовольство своим положением приписали "отсталости", неспособности соответствовать так называемому постиндустриальному миру, да еще и обвинили в агрессии по отношению к другим обездоленным.

Американцам есть над чем задуматься - что делать с вопиющими социальными пороками дикого капитализма, как дать честным работягам хотя бы долю монополистического пирога, как, наконец, выжить в системе, где здравоохранение - привилегия богатеев. Вместо этого продажные газеты и телеканалы, поддержанные теперь еще и лицемерно кичащимися своей "независимостью" "социальными сетями", усердно навязывали выдуманную дискуссию о т.н. "правах меньшинств". Не имеющих на деле ничего общего с истинными бедами жителей Соединенных Штатов Америки.

Подготовка к церемонии сопровождалась небывалым полицейским произволом. Простым американцам известно, насколько правящая верхушка боится услышать мнение народа, но до такого еще не доходило. Столицу взялись перекрывать бесконечными ограждениям за неделю. Цель властей предержащих - не допустить в Федеральный округ Колумбия никого из тех, кто хочет выразить законный протест против откровенных подтасовок и обмана, которыми отмечены эти "свободные выборы".

Подготовка к церемонии инаугурации Байдена сопровождалась небывалым полицейским произволом

Введение драконовских мер оправдывают событиями 6 января, когда группа сторонников уходящего президента ворвалась в здание конгресса США на Капитолийском холме. Любой непредвзятый наблюдатель заметил бы как минимум странности в этом инциденте. Из него просто-таки торчат уши ФБР, которое, по всей видимости, и организовало эту бесстыдную провокацию. Но уж использовали ее плоды на всю катушку! Таких репрессий против инакомыслящих, такой цензуры, затыкания ртов тем, кто пытается усомниться в законности действий федеральной власти, не помнят даже ветераны движения за гражданские права. Дошло до того, что пляшущие под дудку демократической верхушки СМИ лишили слова пока действующего главу государства. Для магната, который еще не так давно был любимчиком бульварной прессы и привык сам отдавать приказы газетным и телевизионным корпорациям, подобное стало потрясением. Даже этот прожженный делец не ожидал, до какой низости дойдут представители американской политической "элиты"..."

Принятые 40 лет назад формулировки сегодня подзабылись, однако удручает другое. Мы вернулись в атмосферу, типичную для идеологического противостояния. Но ведь его давно нет. В основе конфликта Москвы и Вашингтона - не соревнование за то, как обустроить общество, а набор объективных, вполне рациональных противоречий. При желании их можно разрешить либо смягчить. Желания нет. Зато есть усугубляющийся разрыв восприятия - друг друга и происходящего. И если в годы юности автора этих строк, на излете "холодной войны", многим казалось, что именно советская пропаганда нагнетает дух отчуждения, руководствуясь своими догмами, сейчас впечатление обратное.

В основе конфликта Москвы и Вашингтона - не соревнование за то, как обустроить общество, а набор объективных, вполне рациональных противоречий

Догматизм с американской стороны обескураживает. Картина России в американских медиа (и политических отчетах) поражает даже не неприязнью. Она просто не соответствует действительности, которая у нас может быть хороша или нет, но она совсем другая. Принципиальное стремление к упрощению и черно-белым мазкам приводит к неспособности или нежеланию понять, что нужно или можно сделать даже не в общих, а в собственных интересах. Из нашего опыта мы знаем, что заканчивается это скверно. Но всем, видимо, нужно обрести свой опыт.