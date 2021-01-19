Постановление правительства Москвы от 19 января 2021 года № 11-ПП "Об установлении величины прожиточного минимума в городе Москве на 2021 год"

В целях реализации Федерального закона от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Москвы постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в городе Москве на 2021 год:

- в расчете на душу населения - 18 029 рублей;

- для трудоспособного населения - 20 589 рублей;

- для пенсионеров - 13 496 рублей;

- для детей - 15 582 рубля.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Ракову А.В.

Мэр Москвы С.С.Собянин







