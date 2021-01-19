Собянин установил прожиточный минимум в Москве

Прожиточный минимум в расчете на душу населения в Москве на 2021 год составит 18 тысяч 29 рублей. Об этом говорится в опубликованном постановлении мэра Сергея Собянина.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения столицы составит 20 тысяч 589 рублей, для пенсионеров - 13 тысяч 496 рублей, для детей - 15 тысяч 582 рубля.

Прожиточный минимум является техническим показателем, необходимым для оценки уровня жизни в том или ином регионе. Он также применяется при расчете различных социальных выплат.