Мурашко: Медикам выплачено более 188 млрд рублей за работу с COVID

С начала пандемии российские медработники получили выплаты на общую сумму более 188 млрд рублей, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Говоря о реализации поручений президента в этой сфере, он сообщил: "Было выплачено в общей сложности 188 млрд рублей".

Кроме того, усилена социальная поддержка медработников. "С 1 ноября в качестве мер социальной поддержки производятся специальные выплаты, направлено более 53 млрд рублей", - сообщил Мурашко. "Также введены страховые гарантии медицинским работникам по поручению президента - в случае временной утраты трудоспособности, стойкой утраты и в случае смерти медицинского работника", - добавил он.

В ходе заседания он сообщил, что сейчас в борьбе с COVID задействованы более 600 тысяч медиков, под их наблюдением находятся более миллиона россиян с коронавирусом и подозрением на него.