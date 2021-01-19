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19.01.2021 11:53
Рубрика: Дороги

На трассе "Дон" станет больше освещенных участков

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Для повышения безопасности автомобилистов на 62 километрах М-4 "Дон" в Воронежской области установят мачты освещения. Об этом сообщает госкомпания "Автодор".

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Сейчас дорожники начали подготовительные работы для реконструкции участка М-4 "Дон" с 715-го по 777-й километр. 62 километра ведущей к Черному морю трассы будут полностью освещены к середине 2023 года.

По проекту на отрезке с 715-го по 741-й километр, от обхода с. Верхний Мамон до р. Богучарка, на 26 километрах планируется комплексное обустройство трассы для повышения безопасности дорожного движения. Кроме установки освещения, на этом участке проведут укрепление разделительной полосы асфальтобетоном и уберут наземные пешеходные переходы. На 731-м километре построят две площадки отдыха. Одну - в направлении Краснодара, другую - в сторону Москвы.

Появятся и три новые транспортные развязки. Одну построят на 750-м километре (обеспечит связь населенных пунктов Дьяченково и Радченское с М-4), вторую - на 763-м километре для выезда из с. Криница, третью - на 771-м километре для заезда и выезда на "Дон" из населенных пунктов Кравцово и Лебединка.

На 766-м километре построят две площадки отдыха (прямое и обратное направление движения).

На освещенных участках по ночам происходит в полтора раза меньше аварий, чем на неосвещенных.