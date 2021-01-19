На трассе М1 "Беларусь" построят переход для животных

На 184-м километре М-1 "Беларусь" в Смоленской области для снижения риска ДТП с животными планируется начать строительство экодука, сообщает госкомпания "Автодор".

Пользоваться переходом, по прогнозам экспертов, в основном станут лоси, которые выходят из леса на трассу. Начиная с 2012 года на этом отрезке трассы было 11 ДТП с этими крупными животными.

В целом на М-1 ежегодно фиксировалось около 60 ДТП с животными, так как трасса проходит по малонаселенной местности. Но сейчас количество аварий снизилось. Чтобы исключить попадание под колеса зайцев, лис, кабанов, косуль и лосей на М-1 устанавливают сетку вдоль дороги. На более чем 330 километрах трассы из 440 она уже есть, в том числе в Смоленской области.

Сетка пока отсутствует на участках реконструкции в Московской области, где ведутся работы. Кроме того, рядом с Москвой вдоль М-1 большое количество населенных пунктов, поэтому вероятность выхода на дорогу диких животных минимальна. Но в планах дорожников установить ее на протяжении всей трассы. Это позволит исключить появление на М-1 не только животных, но и случайных пешеходов, которым по правилам движения запрещен выход на скоростную дорогу.

Сейчас на М-1 более 20 ското- и зверопроходов, где животные могут перейти трассу, в том числе под искусственными сооружениями.