Пять опасных ошибок водителей зимой

Зима - настоящее испытание не только для новичка, но и для опытного водителя. Неприятные сюрпризы могут начаться, как только человек сядет за руль морозным утром.

Серьезная ошибка в холодное время года - это невнимательное отношение к запуску двигателя. В морозную погоду мотор обязательно нужно прогреть на холостых оборотах для того, чтобы загустевшее масло вновь начало работать как надо. Даже в Правилах дорожного движения указано, что это нужно делать в течение 5 минут.

После этого автомобиль продолжает прогреваться во время медленного движения. Важно дать прийти в себя не только маслу, но и амортизаторам, которые нельзя нагружать в полную силу в первые 10-15 минут езды. Терпеливый прогрев во время аккуратной и небыстрой езды продлит их срок службы, пишет aif.ru.

Вторая ошибка - это старые дворники. Еще до начала холодов лучше заехать в магазин и купить новые. Из-за реагентов над дорогами зимой создается соляной туман. Капельки взвеси, оседающие на стекле, сильно ухудшают видимость. Изношенные щетки с задачей справляются далеко не всегда.

Еще один момент, которому нужно уделить особое внимание зимой - это световые приборы. Помутневшие рассеиватели, рефлекторы, слабые или перегоревшие лампочки в темное время суток заметно снижают видимость. Это плохо не только для хозяина автомобиля, но и для других водителей, поскольку риск аварии с плохо заметной машиной увеличивается.

Четвертая ошибка - это несоблюдение дистанции. Зимой тормозной путь увеличивается из-за скользкой дороги. Привычных 15-20 метров до впереди идущей машины уже недостаточно.

И самая опасная ошибка зимой - это летний стиль вождения. Многие ездят в гололед так же, как обычно, с высокой скоростью, резкими поворотами. Но летние маневры зимой могут обернуться серьезными последствиями.