Простояла в гараже 12 лет. Обнаружена идеальная Toyota Camry

Блогер Roma Urraco рассказал о первой "капсуле времени", которую он обнаружил в текущем году. Героем видео стала Toyota Camry в кузове XV40.

Культовый японский седан 2008 года выпуска простоял в гараже 12 лет. Известно, что единственный владелец данной Camry имел служебное транспортное средство. Поэтому пробег собственной машины и составляет всего 2238 км. Четырёхдверка из гаража выезжала редко и преимущественно в тёплое время года.

Toyota Camry в сороковом кузове с показаниями одометра 1348 километров проходила обслуживание у дилера в октябре 2009 года. В мае 2020-го с пробегом 1424 километров автомобилю сделали техническое обслуживание. Также был заменён аккумулятор.

Экземпляр, окрашенный в чёрную эмаль, пребывает в идеальном состоянии. Он "обут" в заводскую резину с легкосплавными колёсными дисками. Кузов и днище без намёка на коррозию. Салон с велюровой отделкой кресел сохранился в свежем виде.

Под капотом Toyota Camry четвёртого поколения располагается мотор 2AZ-FE объёмом 2,4 литра (167 л. с.). Двигатель стыкуется с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач. Седан оснащается электропакетом, двухзонным климат-контролем, двухдиновой аудиомагнитолой.

Фото: скриншот с youtube.com

Фото: скриншот с youtube.com