Бирюков: В Москве открыто почти четыре тысячи объектов зимнего отдыха

В Москве в этом сезоне открыто около четырех тысяч объектов зимнего отдыха - катки, лыжные трассы, места для катания на санках. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Первыми еще в декабре заработали катки с искусственным покрытием, всего было подготовлено 215 таких ледовых площадок, причем шесть из них впервые открылись для посетителей", - сказал Петр Бирюков. Он отметил, что на этих объектах есть необходимая инфраструктура: освещение, пункты проката и оказания первой медицинской помощи, раздевалки, туалеты и точки питания.

Остальные объекты начали готовить после наступления минусовой температуры и образования стабильного снежного покрова. Как сказал Бирюков, в городе работают около 1,2 тысячи катков с естественным льдом, 267 площадок с ледяными горками и снежными городками, 21 лыжная база, семь горнолыжных склонов и 382 лыжные трассы, проложенные в парках столицы. Общая протяженность всех лыжных маршрутов составляет более 600 км. Есть в городе и всепогодные трассы, на которых лежит искусственный снег. Впрочем, для тех, кто ехать далеко не хочет, катки залиты в "хоккейных" коробках во дворах жилых домов.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что, занимаясь спортом, не нужно забывать об эпидемиологических нормах. Так, по рекомендациям Роспотребнадзора, в раздевалках и пунктах проката посетители должны быть в масках и перчатках. На крупных объектах в парках и на фестивальных площадках у всех гостей обязательно измеряют температуру, количество людей контролируется.