Непростой 2020 год, как известно, больно ударил по индустрии гостеприимства, и прежде всего по ресторанному бизнесу. Но поскольку в связке с ним очень часто работает малый и средний сельский бизнес - фермеры, сельхозпроизводителям тоже пришлось искать новые варианты сбыта своей продукции. С трудностями фермеры в массе своей справились, но о развитии предприятий говорят сейчас с большим скепсисом: сохранить бы, объясняют, то, что есть.

Например, известный в Ярославской области аквафермер Михаил Атаманов в 2020 году вырастил 30 тонн форели, но до сих пор всю не реализовал, и на следующий год уже планирует выпускать мальков в меньших количествах, чем планировал. Хотя до последнего времени он производство только наращивал.

- Упала потребительская способность населения, - объясняет Михаил Юрьевич. - Рестораны, куда мы поставляли продукцию, в начале прошлого года полностью отвалились, и сейчас еще в прежних объемах поставки не возобновились, общепит просто просел.

О том, что в одном из прудов под Ярославлем с 2012 года под надзором специалистов-фермеров растет радужная форель, знают многие, поэтому любители свежайшей красной рыбы часто приезжают за ней прямо на место и вылавливают ее из садка. Но активно здесь теперь развивают и интернет-продажи, причем на ферме есть даже свои курьеры, которые и доставляют заказанную на сайте рыбу покупателю на дом.

И все равно продажи упали. Правда, ковид не единственная причина пробуксовки. По словам Михаила Атаманова, серьезную конкуренцию ярославской форели составляет сейчас рыба из Карелии, где ее производители по региональным программам получают компенсации на корма и рыбопосадочный материал, из-за чего продают свою продукцию процентов на двадцать дешевле той же ярославской.

В Ярославской области таких компенсаций нет, поэтому местным аквафермерам конкурировать с коллегами из Карелии сложно. А поскольку корма они закупают только импортные, за евро (на отечественных в какой-то момент рыба начала просто дохнуть), себестоимость выращивания форели полностью зависит от курса иностранной валюты. Сейчас Атаманов продает свою форель в среднем по 500 рублей за килограмм. То есть рыбка недешевая, не на каждый день, но другой экономики не получается.

Себестоимость выращивания форели полностью зависит от курса иностранной валюты: корма закупают только импортные

На покупку тех же кормов аквафермеру ежегодно приходится брать кредит ("работаем с фондом регионального развития под залог имущества"), потому что, признается Атаманов, без кредитов невозможно, несмотря на то, что его хозяйство уже со стажем. Но если до сегодняшнего дня планы фермера на будущее всегда подразумевали развитие, то к началу 2021 года градус оптимизма упал.

- Сложно развиваться. Нам бы сохранить те объемы, какие есть. Население беднеет, спрос не растет, то есть предпосылок к увеличению производства продукции пока нет, - говорит Михаил Атаманов.

Его коллега-фермер из Рыбинского района Никита Белянкин и его отец, снабжающие жителей региона крольчатиной, спросом на свою продукцию, в общем, довольны, но развивать производство на собственные оборотные средства тоже пока не могут. Нужны кредиты, которые банки давать не спешат, да и помощь государства очень бы не помешала. Но попытки выиграть грант на развитие семейной животноводческой фермы провалились.

- Попробуем в этом году еще раз подать заявку на участие в программе. Заявку на льготный кредит в банке тоже оставили, посмотрим. Пока все отказывали, оборот у нас, по мнению банков, маленький. А ведь чтобы участвовать в программе поддержки, надо иметь 40 процентов своих средств. То есть, чтобы получить, допустим, 10 миллионов рублей, надо вложить четыре миллиона своих, - поясняет Никита Вячеславович.

Сейчас у него около 200 голов маточного поголовья и полторы тысячи - общего. А кроликовод мечтает о 10-тысячном стаде: в хорошем спросе на крольчатину он уверен.

- Спрос есть, думаю, продукция будет востребована, потому что в Ярославской области крольчатины практически нет. У нас, наверное, самое большое хозяйство в регионе на данный момент, хотя оно на самом деле небольшое, - говорит кроликовод.

Закрытие ресторанов и кафе, куда Белянкин поставляет свою продукцию, поначалу создало проблемы, но потом, рассказывает он, ситуация более-менее выровнялась, потому что специализированные мясные магазины в Ярославле и Рыбинске стали, наоборот, стали крольчатины брать больше. То есть реализация активнее пошла через торговые точки. Плюс к ним продажа мяса прямо на ферме, на рынке, онлайн-заказы и доставка диетического мяса на дом - Никита сам его развозит по адресам. В общем, крутится молодой фермер, как может. Но и он вынужден признать: будущее оптимизма не вызывает. Все дорожает, покупательная способность людей снижается.

Так, с третьей декады января его крольчатина тоже выросла в цене - с 380 рублей до 400. Потому что подорожал комбикорм. И хотя его производят в Рыбинске, его стоимость зависит от зерна, которое на биржах торгуют в долларах...

Кстати

По информации департамента АПК и потребрынка Ярославской области, в 2021 году в регионе будет увеличена поддержка начинающих фермеров: на финансирование программы "Агростартап" в областном бюджете предусмотрено 27,7 миллиона рублей, что в 1,8 раза больше, чем годом раньше. В 2020 году гранты по этой программе от 2,08 до 4,07 миллиона рублей получили пять крестьянско-фермерских хозяйств, занимающихся скотоводством, овцеводством и выращиванием ягодных культур - клубники, малины, земляники.