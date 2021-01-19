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19.01.2021 14:29
Рубрика: Общество

В Москве подсчитали оставшихся зимовать водоплавающих птиц

Текст: Ирина Огилько

На природных территориях Москвы в минувшие выходные считали водоплавающих. Акция прошла в рамках Всероссийского проекта "Серая шейка".

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Считали птиц не только орнитологи, но и простые москвичи, присоединившиеся к акции. В результате насчитали 8420 водоплавающих птиц. Большая часть из них - кряквы (8009 особей). Также на природных территориях были замечены: 250 озерных чаек, 90 огарей, 28 сизых чаек, 18 гоголей обыкновенных, 17 чернетей хохлатых, четыре казарки белощеких. А также - две лутки, гуся белолобого и шилохвость гибридной формы. При этом в Царицыно нашли лису, наблюдающую за птицами, а в Медведково - бобров.

Как рассказали "РГ" в Мосприроде, птиц считали на Москве-реке, где их и оказалось большинство, а также на ее притоках, малых реках города, на крупных прудах и других водоемах.

По итогам учета 2020 года также большую часть зимующих на природных территориях птиц составили кряквы, чайки и огари.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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