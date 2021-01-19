В Щербинке открылся центр госуслуг "Мои документы"

"До открытия центра госуслуг поселения Щербинка местные жители могли обращаться в территориальное подразделение, где были доступны самые востребованные документы. А за полным перечнем услуг заявителям приходилось ехать в центры в Северном и Южном Бутово. Мы понимали, что это неудобно, и прикладывали все силы, чтобы решить этот вопрос. Открытие нового офиса позволит жителям поселения получать все государственные услуги в одном месте и по единому графику. Этот центр госуслуг стал пятым в Новой Москве. Здесь доступны сервисы, которые входят в стандарт комфорта центров "Мои документы": возможность сделать фото на документы, распечатать заявления с флешки, оплатить госпошлину сразу в окне приема с использованием терминала безналичной оплаты, воспользоваться бесплатным Wi-Fi и зоной электронных услуг. Одно из нововведений офиса - мини-кафетерий. Здесь заявитель сможет заказать кофе с собой. Впервые мы реализовали такую услугу, привычную для флагманских офисов, в районном центре в Новой Москве. Думаю, посетителям это понравится".

Центр расположен по адресу: ТЦ "Галерея Щербинка", ул. Новостроевская, д. 6. Городской округ Щербинка вошел в состав Москвы в 2012 году. До появления центра "Мои документы" местные жители могли получить 60 самых востребованных госуслуг в территориальном подразделении. В новом центре для посетителей будут доступны все услуги, предоставляемые в районных офисах, здесь станут вести прием сотрудники отдела по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Москве.

Площадь нового офиса свыше 1,5 тысячи квадратных метров, штатная численность сотрудников - 60 человек. В помещении 49 окон приема, в восьми из них будут работать сотрудники МВД. Пространство организовано с учетом удобства маломобильных групп населения. Зона ожидания оснащена мягкими диванами, использованы современные интерьерные и технологические решения, в том числе установлены табло электронной очереди. Одно из нововведений центра - это мини-кафетерий. Здесь заявитель сможет заказать кофе с собой. Подобный опыт применяется впервые для районного офиса "Мои документы" в Новой Москве.

В центре "Мои документы" поселения Щербинка размещен современный диагностический комплекс. С его помощью посетители центра смогут пройти бесплатное быстрое обследование. Современный диагностический комплекс позволяет провести экспресс-анализ ключевых показателей: давление и пульс, вес, анализ состава тела, норма калорий, водный баланс, насыщенность крови кислородом и содержание углекислого газа в выдыхаемом воздухе. По результатам обследования формируются индивидуальные рекомендации по ведению здорового образа жизни. Их можно отправить на адрес электронной почты, в электронную медкарту или распечатать на месте.