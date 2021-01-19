Власти Москвы утвердили проекты новых развязок МКАД с вылетными магистралями. "Будем строить разнонаправленные съезды, чтобы потоки не пересекались", - объяснил стратегию города мэр Сергей Собянин. По такому принципу на Кольцевой реконструировали уже 18 развязок, на очереди - еще 4.

Одобрены проекты реконструкции развязок с Капотней, Липецкой улицей, Осташковским и Алтуфьевским шоссе. На всех этих участках сейчас старые "клеверные" съезды, которые не справляются с увеличенным трафиком. Самые радикальные перемены произойдут на юге. Новые съезды к улицам Капотня и Верхние Поля построят в форме многоуровневых развязок. Это обеспечит удобный въезд в южные районы и на территории ТЦ "Мега" и рынка "Садовод". Через улицу Верхние Поля в интересах покупателей-пешеходов построят надземный переход с двумя башнями: спускаться и подниматься можно будет как по лестницам, так и на лифте.

Как уточнили в пресс-службе столичного стройкомплекса, этот проект одобрен Москомэкспертизой, как и реконструкция развязки на Липецкой улице. Здесь стратегических целей две: упростить выезд на трассу М-4 "Дон" и увеличить пропускную способность Липецкой улицы. "Планируем реконструировать съезды, соединяющие федеральную трассу и МКАД", - рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. На Липецкой также внедрят автоматизированную систему управления движением, добавил глава Москомэкспертизы Валерий Леонов. Она включает в себя детекторы транспорта, камеры высокой четкости. По сути, получится нейросеть, которая дает приоритет автобусам и моментально реагирует на любые изменения дорожной ситуации, оповещая и городские службы, и водителей.

А на Алтуфьевском шоссе работы на развязке уже начались. Проблема этого пересечения в том, что здесь, как и в Капотне, полным-полно популярных ТЦ. Дорожники решили реконструировать съезд на внешнюю сторону МКАД, для этого построят эстакаду. Таким образом, должна исчезнуть пробка на выезде из города по шоссе. Аналогично и с МКАД можно будет съехать не только в сторону области, но и по направлению в центр. За счет дополнительных полос на Алтуфьевском шоссе и Кольцевой съезды станут гораздо безопаснее.

Разгрузить Осташковское шоссе около МКАД помогут две новые эстакады. По одной из них поток с радиальной магистрали из центра сможет уйти на внешнюю сторону кольца. По другой автомобилисты из области свернут на внутреннюю сторону МКАД. За счет боковых проездов вдоль круговой магистрали потоки больше не будут пересекаться. Все это должно упростить въезд в столицу для жителей Мытищ, Пушкина, Королева, Ивантеевки. Пропускная способность развязки, по предварительным расчетам, должна вырасти на 30 процентов.

Эти четыре дорожных объекта должны завершить программу по реконструкции МКАД, которая длится уже 10 лет. За десятилетие кольцо практически полностью убрало пробочные места на "клеверных" съездах. Одной из последних открылась развязка на пересечении МКАД и Волоколамского шоссе, где было одно из самых пробочных мест во всем мегаполисе. Во время реконструкции эстакаду на МКАД расширили, как и основной ход Волоколамки. Также появился удобный разворот по эстакаде с внешней на внутреннюю сторону кольцевой магистрали. Работы велись в условиях плотной городской застройки, рядом была станция МЦД, многочисленные торговые центры, дома. Но с задачей удалось справиться. Теперь остались менее сложные, но весьма важные проекты для целого ряда округов. По последним прикидкам столичного стройкомплекса, развязки на Осташковском и Алтуфьевском шоссе, где уже развернуты строительные работы, могут быть сданы уже к концу этого года. А полное завершение программы обновления МКАД ожидается в 2022-м.