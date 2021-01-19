В Сахалинской области привитым от COVID-19 выдадут QR-коды

Жителям Сахалинской области, которые поставили прививку от коронавируса, передумали выдавать бейджи. Вместо этого для них введут электронные сертификаты с QR-кодами.

Как пояснил глава региона Валерий Лимаренко, выступая в эфире Вести.ру, сертификат можно будет хранить на телефоне и предъявлять в случае необходимости.

- Это вещь индивидуальная, легко проверяется, то есть можно сфотографировать его и получить информацию, что этот человек конкретная личность, - сказал он.

Напомним, в Сахалинской области, как и в других регионах России, началась массовая вакцинация. На прошлой неделе сюда поступила крупнейшая с начала иммунизации партия вакцины от коронавируса - 9100 доз. До конца января прибудет еще столько же.