В Башкирии осудили пенсионера, подложившего гранату в машину бизнесмена

Бижбулякский межрайонный суд вынес приговор 63-летнему уфимцу, который покушался на жизнь знакомого бизнесмена. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

Пенсионер признан виновным в покушении на убийство общеопасным способом и в незаконном хранении и перевозке взрывных устройств.

Как уточнили в региональном управлении СКР по Башкирии, следствие и суд установили, что в сентябре 2020 года пенсионер, будучи в состоянии алкогольного опьянения, обиделся на 43-летнего брата своей сожительницы за то, что тот не взял его с собой на свадьбу к родственникам в село Кунакулово Бижбулякского района. Задумав отомстить, обвиняемый своим ходом добрался до села и установил под переднее левое колесо автомобиля Audi Q5, принадлежащего бизнесмену, боевую осколочную ручную гранату таким способом, чтобы она сдетонировала сразу после начала движения. Затем мужчина вернулся домой.

Однако когда бизнесмен поехал на автомобиле, граната не сработала, хозяин машины обнаружил ее и вызвал полицию.

- Эксперты установили, что граната не взорвалась по техническим причинам. Обвиняемый признал вину в совершении преступлений. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима, - уточнили в прокуратуре Башкирии.