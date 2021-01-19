Бастрыкин поручил передать резонансные дела в центральный аппарат СК

Александр Бастрыкин сегодня провел оперативное совещание, где говорили о последних происшествиях в стране.

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, в первую очередь глава ведомства заслушал отчеты некоторых руководителей территориальных подразделений о расследовании уголовных дел и проведении процессуальных проверок по происшествиям с начала года, которые были поставлены главой ведомства на контроль.

- Руководитель следственного управления СК по Республике Дагестан доложил ход расследования уголовного дела об отравлении ряда жителей Буйнакска. С 9 по 17 января 2021 года в медицинские учреждения города обратилось более 300 человек, из которых 246 детей. По версии следствия, исполняющий обязанности директора муниципального унитарного предприятия "Буйнакскводоканал" халатно отнесся к выполнению своих обязанностей, в результате чего произошло массовое отравление питьевой водой, вызвавшее заболевание острой кишечной инфекцией. В настоящее время подозреваемый задержан, - рассказала Петренко.

Еще обсуждались результаты работы по уголовным делам о сходе лавины в Красноярском крае, о ДТП в Смоленской области и проверочных мероприятий обстоятельств дорожного происшествия с автобусом, перевозившим детскую хоккейную команду в Челябинской области. Александр Бастрыкин потребовал тщательности и объективности при проверке всех обстоятельств этих трагедий.

О том, что известно сегодня следствию по делу о гибели 9 января семи человек на пожаре в частном пансионате для пожилых людей в Тюменской области доложил руководитель регионального следственного управления. Руководитель следственного управления по Волгоградской области доложил о расследовании дела по факту прорыва теплотрассы в Волжском, в результате которого пострадали четыре человека, из них двое погибли. Эти уголовные дела Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства для дальнейшего расследования и наиболее полного исследования всех связанных с происшествиями обстоятельств.

К расследованию трагедии, произошедшей в Волгоградской области, глава ведомства подключил Главное управление криминалистики - Криминалистический центр.

Отдельно глава ведомства заслушал ход расследования уголовного дела о трагедии при сходе лавины. Дело в производстве следственных органов по Карачаево-Черкесской Республике. Статья- 293 УК РФ -"халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека".

Руководитель регионального управления доложил, что 18 января около 13 часов 30 минут произошел сход снежной лавины в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара, под которой оказались люди, один из них погиб. В рамках расследования уголовного дела допрашиваются свидетели и очевидцы, изымается интересующая следствие документация.

Александр Бастрыкин указал на необходимость установления причин и условий, способствовавших произошедшему, а также лиц, причастных к случившемуся, поручив сотрудникам Главного управления криминалистики подключиться к расследованию.

На совещании руководитель Главного следственного управления СК по Москве Андрей Стрижов доложил о расследовании уголовного дела "по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в сфере косметологии". Уголовное дело было возбуждено по результатам проверки, проведенной по сообщению СМИ. В эфире одного из федеральных каналов прозвучало, что на территории столицы неустановленные лица в салонах красоты и в домашних условиях, не имея необходимого медицинского образования, а также лицензии на осуществление косметологических услуг, использовали незарегистрированные на территории России медицинские изделия. Также указывалось, что обучение граждан, оказывавших косметологические услуги, проводил Емельян Брауде, который сам не имеет медицинского и иного соответствующего образования. Судя по сюжету, от действий "косметологов" пострадали две женщины. Следователи провели допрос, изъята медицинская документация, назначены судебно-медицинские экспертизы. Территориальному органу Росздравнадзора по городу Москве и Московской области и департаменту здравоохранения города Москвы поручено проведение проверки по всем изложенным в репортаже фактам.

Петренко говорит, что на совещании Андрей Стрижов отметил, что в 2020 году в производстве столичного управления было 10 уголовных дел, связанных с ненадлежащим оказанием косметологических услуг гражданам.

Руководитель Главного следственного управления СК России по городу Москве обратил внимание, что действующее законодательство лишает правоохранительные органы возможности эффективно бороться с подобными противоправными видами деятельности, поскольку к уголовной ответственности можно привлечь только в случае наступления вреда здоровью пациента в результате таких манипуляций. В целях превентивной защиты прав и законных интересов граждан при получении услуг такого характера Андрей Стрижов предложил рассмотреть вопрос о возможности внесения изменений в законодательство в этой сфере.