Хозяйке тюменского пансионата, где погибли люди, предъявили обвинение

Хозяйке тюменского пансионата для престарелых, где в результате пожара погибли семь человек, предъявили сегодня обвинение по двум статьям.

Напомним, девятого января во второй половине дня на улице Трактовая в поселке Боровский под Тюменью заполыхали надворные постройки дома, которым владеет женщина. Выяснилось, что она за плату ухаживает за пенсионерами, которых селит у себя по договоренности с их семьями. Четверо мужчин и три женщины не смогли выбраться из охваченных огнем помещений и погибли. Еще один постоялец ранен.

"53-летней женщине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), и по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Она заключена под стражу", - передает пресс-служба ведомства.

На данный момент допрошены свидетели и обвиняемая, назначены судмедэкспертизы, изъята документация. Кроме того, уточнили в СК, устанавливается юридический статус пансионата.

По информации начальника регионального главка МЧС Артура Хачатряна, в Росреестре по адресу, где случился пожар, числится частный жилой дом, каких-либо юридических лиц и индивидуальных предпринимателей там не зарегистрировано - частный дом престарелых был нелегальным.

Эксперт Приволжского филиала Судебно-экспертного центра СК России изучил предполагаемый очаг пожара - баню: нарушение правил эксплуатации печного оборудования считается наиболее вероятной причиной возгорания, точная причина будет известна позднее - пока же расследование продолжается.