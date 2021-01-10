Под Тюменью установлены личности погибших при пожаре в пансионате

В Тюменской области установлены личности всех погибших при пожаре в частном пансионате для пожилых людей в поселке Боровский. Об этом "РГ" сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону.

- Мы не можем разглашать персональные данные погибших, - сказала старший помощник руководителя следственного управления Олеся Евсеева. - Отмечу лишь, что это четверо мужчин и три женщины, все они были в преклонном возрасте.

Напомним, сильный пожар произошел накануне вечером. После тушения огня были обнаружены тела семи погибших. Один постоялец пансионата пострадал. Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Тюменской области расследует уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Кроме того, произошедшие события следствием дополнительно квалифицированы по части 3 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Как уже сообщала "РГ" хозяйка частного пансионата задержана. Расследование обстоятельств произошедшего продолжается. Следователи и криминалисты допрашивают свидетелей, назначены судебно-медицинские экспертизы, а также проводятся другие следственные действия.