Названа причина пожара в тюменском доме престарелых

Наиболее вероятная причина пожара в частном пансионате для пожилых людей в поселке Боровский под Тюменью - нарушение правил эксплуатации печного оборудования в бане. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС РФ по Тюменской области Артур Хачатрян на заседании региональной комиссии по обеспечению пожарной безопасности.

По словам руководителя ведомства, в Росреестре по данному адресу числится частный жилой дом, каких-либо юридических лиц и индивидуальных предпринимателей там не зарегистрировано. То есть в сгоревшем здании располагался нелегальный частный дом престарелых.

Напомним, пожар в пансионате произошел накануне вечером. В огне погибли семь пожилых людей. Хозяйка пансионата задержана. Идет следствие.

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования родным и близким погибших. И взял под личный контроль выявление нелегальных домов престарелых и инвалидов в регионе, а также "реабилитационных центров" для наркозависимых и страдающих алкоголизмом.

- У нас нет задачи закрыть такие учреждения. Но их работа должна быть законной, прозрачной и безопасной, - констатировал глава региона.