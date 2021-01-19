На склонах Домбая запретили катание на лыжах

Катание на склонах Домбая в Карачаево-Черкесии запрещено в связи со сложной лавиноопасной обстановкой, сообщается на странице республиканского правительства в Instagram.

Накануне из-за схода снеговых масс погиб один человек. Причины происшествия устанавливают следственные органы.

На склоне горы Мусса-Ачитара, где произошел сход лавины, поисково-спасательные работы возобновлены с самого утра.

Продолжается отработка любой информации, поступающей по телефону горячей линии. Но данных о том, чтобы кто-то еще мог находиться под завалами, нет.