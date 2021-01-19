СК возбудил дело после схода снежной лавины в Домбае

В Карачаево-Черкесии по факту схода снежной лавины в поселке Домбай сотрудниками регионального управления СКР возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ "Халатность". Санкции данной статьи предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.

Как сообщил "РГ" пресс-секретарь регионального управления СК России Роман Цыганков, первое сообщение о сходе снежной лавины на горе Мусса-Ачитара поступило днем 18 января. После чего на место инцидента была направлена следственно-оперативная группа.

Во время поисковых мероприятий под снежной массой было обнаружено тело мужчины. Им оказался мастер спорта СССР Хаджи-Мурат Маршанкулов.

"Следственной бригадой допрашиваются свидетели и очевидцы, изымается интересующая следствие документация", - уточнил Роман Цыганков.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре региона.

Напомним, что 18 января с горы Мусса-Ачитара в районе 4-й очереди канатной дороги на горнолыжную трассу для начинающих сошло около 500 тысяч кубометров снега. Ширина лавины составила около 100 метров, а глубина - пять метров. В результате инцидента пострадали три инфраструктурных объекта. Погиб один человек. Поисково-спасательные работы по поиску других возможных пострадавших продолжаются.