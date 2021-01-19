Установлена личность мужчины, погибшего под лавиной в Домбае

В результате схода снежной лавины на горнолыжном курорте в Карачаево-Черкесии погиб президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда "Домбай" Хаджи-Мурат Маршанкулов.

Как сообщает ТАСС, незадолго до гибели известный тренер и мастер спорта СССР находился возле одного из пунктов проката снаряжения и поэтому оказался в эпицентре лавины. Всего сошло около 500 тысяч кубометров снега.

Приостановленная ночью 18 января спасательная операция возобновилась. На месте ЧП работают около 200 спасателей и волонтеров, задействовано 28 единиц техники. Сотрудники МЧС не могут установить местонахождения двух человек - семейной пары.

Напомним, что лавина сошла со склона горы Мусса-Ачитара днем 18 января. Погиб один человек, повреждено два пункта проката и кафе. Сотрудники СКР проводят доследственную проверку. Глава КЧР Рашид Темрезов взял на контроль ход восстановительных работ.