Новости

В Финляндии из тюрем выпустили не тех заключенных 09:56
СК возбудил дело после схода снежной лавины в Домбае 09:55
Умер известный телеведущий Игорь Выхухолев 09:50
"Аэрофлот" возобновляет полеты в Хельсинки 09:39
В Венгрии обсуждают санкции против соцсетей за ограничение свободы слова 09:32
Погибла пострадавшая при пожаре в комсомольском интернате пенсионерка 09:31
Прокуратура потребовала пересмотреть дело экс-главы Челябинска 09:19
В тюменской клинике пациенту восстановили лицо 09:14
Установлена личность мужчины, погибшего под лавиной в Домбае 08:56
В Эстонии два человека умерли после вакцины Pfizer 08:38
Свыше двух тысяч туроператоров в Таиланде покинули рынок 08:23
Германия отреагировала на решение США о санкциях по "Северному потоку-2" 08:14
Почти 3 тысячи "черных" лесосек обнаружили со спутников за год 08:00
Первый гол Романова в НХЛ помог победить "Монреалю" 07:59
Варламов второй матч подряд сыграл на ноль 07:35
Под колесами грузовика в Индии погибли 15 человек 07:22
Бирюков: В Москве открыто почти четыре тысячи объектов зимнего отдыха 07:05
Сильное землетрясение напугало жителей аргентинской провинции Сан-Хуан 07:03
Эпидемиолог рассказал о снижении заболеваемости COVID-19 в России к лету 06:49
Прокурор запросил для Шамсутдинова 25 лет колонии 06:39
CNN: Трамп записал прощальное видеообращение к нации 06:22
Двенадцать китайских горняков передали записку из ловушки под землей 06:22
Американские СМИ сообщили о планах Байдена в день инаугурации 06:02
Глава КЧР взял под контроль ликвидацию последствий схода лавины на Домбае 05:37
Еще одна категория россиян сможет выйти на пенсию досрочно 05:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять подсказок родителям первоклашек. Проверьте, к какой школе вы прикреплены
Пять подсказок родителям первоклашек. Проверьте, к какой школе вы прикреплены
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
19.01.2021 08:56
Рубрика: Происшествия

Установлена личность мужчины, погибшего под лавиной в Домбае

Текст: Николай Грищенко

В результате схода снежной лавины на горнолыжном курорте в Карачаево-Черкесии погиб президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда "Домбай" Хаджи-Мурат Маршанкулов.

Как сообщает ТАСС, незадолго до гибели известный тренер и мастер спорта СССР находился возле одного из пунктов проката снаряжения и поэтому оказался в эпицентре лавины. Всего сошло около 500 тысяч кубометров снега.

Фото: Григорий Прусенко/РИА Новости
Очевидцы рассказали о спасении ребенка при сходе лавины на Домбае

Приостановленная ночью 18 января спасательная операция возобновилась. На месте ЧП работают около 200 спасателей и волонтеров, задействовано 28 единиц техники. Сотрудники МЧС не могут установить местонахождения двух человек - семейной пары.

Напомним, что лавина сошла со склона горы Мусса-Ачитара днем 18 января. Погиб один человек, повреждено два пункта проката и кафе. Сотрудники СКР проводят доследственную проверку. Глава КЧР Рашид Темрезов взял на контроль ход восстановительных работ.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия РГ-Видео

Главное сегодня

Еще одна категория россиян сможет выйти на пенсию досрочно
Германия отреагировала на решение США о санкциях по "Северному потоку-2"
Эпидемиолог рассказал о снижении заболеваемости COVID-19 в России к лету
Прокурор запросил для Шамсутдинова 25 лет колонии
В Гидрометцентре рассказали об аномальном потеплении в Москве
Мошенники придумали новый способ отъема денег через суд
Почему катание с горок становится опасным для жизни