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19.01.2021 05:37
Рубрика: Происшествия

Глава КЧР взял под контроль ликвидацию последствий схода лавины в Домбае

Текст: Николай Грищенко

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов провел в поселке Домбай совещание республиканского оперативного штаба по ликвидации последствий схода снежной лавины на горе Мусса-Ачитара.

Заслушав доклады участвующих в спасательных работах подразделений и органов государственной власти он взял под личный контроль работы по ликвидации последствий схода лавины.

Фото: Григорий Прусенко/РИА Новости
Стали известны подробности схода снежной лавины в Домбае

"Мы будем держать ситуацию под постоянным контролем, в случае необходимости в оперативном порядке будем оказывать необходимую помощь поисково-спасательным группам. В том числе усилим численно и техникой", - написал в Instagram Рашид Темрезов.

Напомним, что 18 января со склона горы Мусса-Ачитара сошло около 500 тысяч кубометров снега, который накрыл трассу для обучения начинающих горнолыжников. В результате ЧП погиб один человек, разрушены три инфраструктурных объекта.

Для граждан в МЧС открыт телефон "горячей линии" 8-878-226-01-00, на который поступило 32 обращения. По информации заместителя начальника управления МЧС по региону Антона Шахбазяна, установлено место нахождения четырех человек, которые не выходили на связь в Домбае. Поиски двух человек продолжатся утром 19 января. К спасательным работам привлечены около 200 человек и 28 единиц техники.

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