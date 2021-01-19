В КЧР спасатели нашли живыми не выходивших на связь четырех человек

Четыре человека, которые не выходили на связь в "Домбае" Карачаево-Черкесии, где сошла лавина, найдены живыми. Об этом рассказал заместитель начальника ГУ МЧС по региону Антон Шахбазян.

"Люди найдены. Завершен обход гостиниц в "Домбае", все постояльцы находятся в гостиничных номерах", - цитирует спикера РИА Новости.

Напомним, в понедельник, 18 января, в Карачаево-Черкесии на курорте "Домбай" горнолыжную трассу накрыла снежная лавина. Снег обрушился на трассу на горе Мусса-Ачитара с высоты 2 тысячи 700 метров. Под удар попали пункты проката горнолыжного снаряжения и кафе, в котором, к счастью, в это время не оказалось посетителей. На место выехало около 170 человек: спасатели, эксперты-криминалисты, следователи.

Ранее сообщалось, что спасены шесть человек, еще одного ищут. По информации МЧС, спасатели обнаружили одного погибшего.