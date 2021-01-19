О последствиях наглядно свидетельствует статистика Госморречнадзора, согласно которой за девять месяцев 2020 года с судами рыбопромыслового флота произошло 25 аварийных случаев. За аналогичный период 2019 года таких случаев было 15. Кроме того, если за девять месяцев 2019 года вследствие аварий с рыбопромысловыми судами погибли восемь человек, то с января по сентябрь 2020 года число погибших выросло до 12. Теперь к этой печальной статистике можно прибавить 17 жизней членов экипажа "Онеги". Одна из рассматриваемых версий гибели судна - быстрое обледенение, которое привело к его опрокидыванию.

Под "гильотину" попали нормативные акты, от которых напрямую зависела безопасность рыбного промысла в море. В их числе приказ Министерства рыбного хозяйства СССР "Об утверждении "Наставления по предупреждению аварий и борьбе за живучесть судов флота рыбной промышленности СССР", правила пожарной безопасности и техники безопасности на рыбопромысловых судах, положение о проведении инструктажа по безопасности труда на судах Минрыбхоза СССР и другие документы. Это существенно сказалось на уровне безопасности мореплавания.

- Сейчас мы руководствуемся в этом отношении международной нормативной базой, - пояснил начальник управления флота, портов и мониторинга Росрыболовства Анатолий Дубник. - В частности, это Международный кодекс по управлению безопасностью мореплавания - МКУБ. Он предусматривает, что компании-судовладельцы сами разрабатывают систему управления безопасностью, доводят ее до членов экипажей, а эксперты подведомственных Росрыболовству экспедиционных отрядов аварийно-спасательных работ выступают в роли аудиторов этой системы, оценивают ее эффективность. Я не считаю, что судовладелец будет игнорировать требования безопасности в ущерб своему дорогостоящему имуществу и рисковать жизнью экипажей.

Однако эксперты отмечают, что всецело полагаться на МКУБ не следует. По словам председателя правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентина Балашова, существуют национальные правила и регламенты, за нарушения согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ предусмотрена административная ответственность. Что касается МКУБ, то наказаний за несоблюдение требований безопасности мореплавания он не предусматривает, его цель заключена в обеспечении "международного стандарта по управлению безопасной эксплуатацией судов" и "предотвращении загрязнения". Иными словами, МКУБ носит рекомендательный характер. Подписавшие его страны должны принять национальные законы и иные акты, обеспечивающие выполнение этого стандарта, контроль их исполнения и наказание за нарушения.

В результате отмены ряда нормативных актов обеспечение безопасности мореплавания оказалось отданным на откуп рыбопромышленникам

Все правила, наставления и инструкции по работе в море, действовавшие в СССР, разрабатывались специализированными институтами на основании опыта многих поколений моряков, а потому не утратили своей актуальности, заявил в беседе с корреспондентом "РГ" сотрудник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ, попросив не называть его фамилию. По его мнению, все эти нормативные акты необходимо без спешки доработать и переиздать с привлечением специалистов-практиков и юристов, учитывая современные реалии.

Отдельный вопрос - обучение экипажей. Когда существовали независимые государственные администрации морских рыбных портов, во всех рыбохозяйственных бассейнах во многих крупных портах были свои учебно-тренажерные суда или береговые учебно-тренажерные центры. На них велась предрейсовая подготовка экипажей в условиях, приближенных к реальным аварийным ситуациям. Тренировку проходили именно те экипажи, которым предстояло идти в море на промысел. Учебные суда старели и выбывали из строя, но не заменялись новыми из-за сложной экономической ситуации и слияния администраций торговых и рыбных портов. Сегодня экипажи судов обучаются борьбе за живучесть непосредственно на рыбопромысловых судах. Однако, как показывает практика, специфика и интенсивный режим работы на промысле не позволяют должным образом подготовить экипаж к борьбе за живучесть судна. Даже учебные тревоги в рейсе нередко проводятся только на бумаге.

- Единой системы спасения людей на море в России сегодня не существует, - подчеркнул Валентин Балашов. - Нет также единой системы контроля хозяйственной деятельности на море в российской исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе. А ведь моря, озера и реки вместе с живущей в них рыбой - это федеральный ресурс, распоряжение которым государство обязано контролировать. Если мы хотим добиться их эффективного использования и предотвратить при этом трагедии, подобные гибели "Онеги", эти системы необходимо создать. В первую очередь речь идет о подготовке и аттестации плавсостава, создании учебных судов и береговых УТЦ, проверке спасательного оборудования на судах, системе контроля знаний и умений экипажа действовать в условиях ЧС.

Кстати

Проблема безопасности мореплавания усугубляется старением рыбопромыслового флота. Средний возраст судов в Дальневосточном и Северном рыбохозяйственных бассейнах составляет 30 лет. Более 90 процентов судов используются сверх нормативного срока службы, подчеркивает директор ВНИРО Кирилл Колончин. Эксперт сравнил финансовые показатели стоимости экспорта и размеры полученной прибыли предприятиями отрасли с учетом уплаченных налогов за 2018 год. Это сравнение показало дисбаланс в объеме примерно 150 миллиардов рублей. По предположениям Кирилла Колончина, речь идет о чистой прибыли владельцев рыбопромысловых компаний, которая была выведена из инвестиционного цикла промышленности и направлена на другие цели.

Прямая речь

Петр Савчук, заместитель руководителя Росрыболовства:

- Нужно пересмотреть всю систему управления безопасностью. Очевидно, что сейчас она действует формально и не дает практического результата. Также необходимо повысить эффективность системы подготовки людей на берегу. Необходимо провести независимый аудит действующей системы выдачи разрешительных документов, внедрить системы компьютерного тестирования. Не прошедшие тестирования не должны допускаться до работы на промысле. Ввести требования по обязательному внедрению судовладельцами комплексных программ безопасности мореплавания, включающих тренировки на берегу и в условиях открытого моря, практическое использование индивидуальных и групповых средств спасения.