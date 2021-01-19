Новости

Верховный суд Каталонии не дает перенести региональные выборы на май 16:18
В ООН обсудят нарушения прав человека в Австралии 16:11
В Кремле выразили сожаление из-за переноса ЧМ по хоккею из Минска 16:11
Старшеклассники рассказали о возвращении в школу спустя три месяца 15:58
Головченко предложил двигаться к слиянию потенциалов Союзного государства 15:32
От коронавируса умер аккомпаниатор Кобзона Алексей Евсюков 15:27
В Минске пройдет "Фестиваль европейского кино" 15:27
Путин окунулся в прорубь на Крещение 15:20
Историку Соколову отказали в иске к бывшей возлюбленной 15:12
Уфимский дворник стал звездой интернета благодаря фотосессии 15:11
В Бундестаге выступили против санкций США по "Северному потоку-2" 15:04
В Кремле пока нет позиции по "ковид-паспортам" 15:01
Попова рассказала, где фиксируют большее число заразившихся COVID-19 14:57
В Херсонесе на Крещение искупались депутат Госдумы и моряки ЧФ 14:55
Умер легендарный аниматор Disney Дейл Баер 14:52
В Сахалинской области привитым от COVID-19 выдадут QR-коды 14:48
Мурашко: Количество пациентов с COVID-19 снизилось на 6,6% 14:46
Песков прокомментировал ситуацию с "берлинским пациентом" 14:46
Медведев: Сфера экологии должна быть приоритетной при строительстве 14:44
Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве 14:37
Мурашко: До конца января регионы получат более 2 млн доз вакцины от COVID-19 14:33
В Москве подсчитали оставшихся зимовать водоплавающих птиц 14:29
Аэропорт в Канаде перестал пускать в терминалы провожающих и встречающих 14:25
Умер единственный кубинский номинант "Оскара" Хуан Карлос Табио 14:22
Диетолог рассказал, как изменить питание перед прививкой от COVID-19 14:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Мелита Вуйнович: COVID-19 может стать сезонным вирусом
Мелита Вуйнович: COVID-19 может стать сезонным вирусом
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
19.01.2021 15:48

Научиться спасению

Трагедия на ярусолове "Онега" вынуждает пересмотреть систему управления безопасностью мореплавания
Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 8(8359)
Трагедия мурманского ярусолова "Онега", жертвами которой стали 17 рыбаков, стала поводом всерьез задуматься о состоянии системы безопасности мореплавания в России. По словам экспертов, в этой сфере отменен ряд нормативных актов, действовавших со времен СССР, которые попали под "регуляторную гильотину" - инструмент пересмотра и отмены нормативных правовых актов, ухудшающих бизнес-климат. После этого обеспечение безопасности мореплавания оказалось отданным на откуп рыбопромышленным компаниям, которые порой пренебрегают безопасностью экипажей в погоне за прибылью.
Рыбаки зачастую работают в очень суровых погодных условиях. Фото: Алексей Михайлов/РГ Рыбаки зачастую работают в очень суровых погодных условиях. Фото: Алексей Михайлов/РГ
Рыбаки зачастую работают в очень суровых погодных условиях. Фото: Алексей Михайлов/РГ

О последствиях наглядно свидетельствует статистика Госморречнадзора, согласно которой за девять месяцев 2020 года с судами рыбопромыслового флота произошло 25 аварийных случаев. За аналогичный период 2019 года таких случаев было 15. Кроме того, если за девять месяцев 2019 года вследствие аварий с рыбопромысловыми судами погибли восемь человек, то с января по сентябрь 2020 года число погибших выросло до 12. Теперь к этой печальной статистике можно прибавить 17 жизней членов экипажа "Онеги". Одна из рассматриваемых версий гибели судна - быстрое обледенение, которое привело к его опрокидыванию.

В Мурманске у причала опрокинулось рыболовное судно

Под "гильотину" попали нормативные акты, от которых напрямую зависела безопасность рыбного промысла в море. В их числе приказ Министерства рыбного хозяйства СССР "Об утверждении "Наставления по предупреждению аварий и борьбе за живучесть судов флота рыбной промышленности СССР", правила пожарной безопасности и техники безопасности на рыбопромысловых судах, положение о проведении инструктажа по безопасности труда на судах Минрыбхоза СССР и другие документы. Это существенно сказалось на уровне безопасности мореплавания.

- Сейчас мы руководствуемся в этом отношении международной нормативной базой, - пояснил начальник управления флота, портов и мониторинга Росрыболовства Анатолий Дубник. - В частности, это Международный кодекс по управлению безопасностью мореплавания - МКУБ. Он предусматривает, что компании-судовладельцы сами разрабатывают систему управления безопасностью, доводят ее до членов экипажей, а эксперты подведомственных Росрыболовству экспедиционных отрядов аварийно-спасательных работ выступают в роли аудиторов этой системы, оценивают ее эффективность. Я не считаю, что судовладелец будет игнорировать требования безопасности в ущерб своему дорогостоящему имуществу и рисковать жизнью экипажей.

Однако эксперты отмечают, что всецело полагаться на МКУБ не следует. По словам председателя правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентина Балашова, существуют национальные правила и регламенты, за нарушения согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ предусмотрена административная ответственность. Что касается МКУБ, то наказаний за несоблюдение требований безопасности мореплавания он не предусматривает, его цель заключена в обеспечении "международного стандарта по управлению безопасной эксплуатацией судов" и "предотвращении загрязнения". Иными словами, МКУБ носит рекомендательный характер. Подписавшие его страны должны принять национальные законы и иные акты, обеспечивающие выполнение этого стандарта, контроль их исполнения и наказание за нарушения.

В результате отмены ряда нормативных актов обеспечение безопасности мореплавания оказалось отданным на откуп рыбопромышленникам

Все правила, наставления и инструкции по работе в море, действовавшие в СССР, разрабатывались специализированными институтами на основании опыта многих поколений моряков, а потому не утратили своей актуальности, заявил в беседе с корреспондентом "РГ" сотрудник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ, попросив не называть его фамилию. По его мнению, все эти нормативные акты необходимо без спешки доработать и переиздать с привлечением специалистов-практиков и юристов, учитывая современные реалии.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
Семьи моряков затонувшего траулера "Онега" получили первые выплаты

Отдельный вопрос - обучение экипажей. Когда существовали независимые государственные администрации морских рыбных портов, во всех рыбохозяйственных бассейнах во многих крупных портах были свои учебно-тренажерные суда или береговые учебно-тренажерные центры. На них велась предрейсовая подготовка экипажей в условиях, приближенных к реальным аварийным ситуациям. Тренировку проходили именно те экипажи, которым предстояло идти в море на промысел. Учебные суда старели и выбывали из строя, но не заменялись новыми из-за сложной экономической ситуации и слияния администраций торговых и рыбных портов. Сегодня экипажи судов обучаются борьбе за живучесть непосредственно на рыбопромысловых судах. Однако, как показывает практика, специфика и интенсивный режим работы на промысле не позволяют должным образом подготовить экипаж к борьбе за живучесть судна. Даже учебные тревоги в рейсе нередко проводятся только на бумаге.

- Единой системы спасения людей на море в России сегодня не существует, - подчеркнул Валентин Балашов. - Нет также единой системы контроля хозяйственной деятельности на море в российской исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе. А ведь моря, озера и реки вместе с живущей в них рыбой - это федеральный ресурс, распоряжение которым государство обязано контролировать. Если мы хотим добиться их эффективного использования и предотвратить при этом трагедии, подобные гибели "Онеги", эти системы необходимо создать. В первую очередь речь идет о подготовке и аттестации плавсостава, создании учебных судов и береговых УТЦ, проверке спасательного оборудования на судах, системе контроля знаний и умений экипажа действовать в условиях ЧС.

Кстати

Проблема безопасности мореплавания усугубляется старением рыбопромыслового флота. Средний возраст судов в Дальневосточном и Северном рыбохозяйственных бассейнах составляет 30 лет. Более 90 процентов судов используются сверх нормативного срока службы, подчеркивает директор ВНИРО Кирилл Колончин. Эксперт сравнил финансовые показатели стоимости экспорта и размеры полученной прибыли предприятиями отрасли с учетом уплаченных налогов за 2018 год. Это сравнение показало дисбаланс в объеме примерно 150 миллиардов рублей. По предположениям Кирилла Колончина, речь идет о чистой прибыли владельцев рыбопромысловых компаний, которая была выведена из инвестиционного цикла промышленности и направлена на другие цели.

Прямая речь

Петр Савчук, заместитель руководителя Росрыболовства:

- Нужно пересмотреть всю систему управления безопасностью. Очевидно, что сейчас она действует формально и не дает практического результата. Также необходимо повысить эффективность системы подготовки людей на берегу. Необходимо провести независимый аудит действующей системы выдачи разрешительных документов, внедрить системы компьютерного тестирования. Не прошедшие тестирования не должны допускаться до работы на промысле. Ввести требования по обязательному внедрению судовладельцами комплексных программ безопасности мореплавания, включающих тренировки на берегу и в условиях открытого моря, практическое использование индивидуальных и групповых средств спасения.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

Главное сегодня

Путин оценил темпы газификации страны
Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве
В "Газпроме" сообщили о риске остановки "Северного потока-2"
Роспотребнадзор заявил о 100-процентной эффективности "ЭпиВакКороны"
Еще одна категория россиян сможет выйти на пенсию досрочно