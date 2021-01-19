Главная цель нововведений - обеспечить полную прозрачность движения каждого дерева от делянки до места переработки или отправки на экспорт. До сих пор в этой цепочке были слабые звенья, которые позволяли недобросовестным заготовителям попросту воровать лес.

- Если раньше лесопользователь заявлял, что по договору купли-продажи он берет тысячу кубометров, мы не могли этого отследить, - отмечает архангельский межрайонный природоохранный прокурор Владимир Сухов. - Древесина перевозилась "обезличенной", и формально заготовитель получал возможность при передаче копии документов водителю машины провезти еще какой-то неучтенный лес. Новая система закрывает эту лазейку, поскольку каждая машина с древесиной отслеживается в электронной системе. Мы можем выяснить, что именно лесопользователь сделал со своей тысячей "кубов": сколько продал, транспортировал с места заготовки до пункта обработки, переработал и так далее. Вся цепь движения древесины станет прозрачной. Это исключает риск попадания на рынок незаконно заготовленного леса.

Декриминализация лесной сферы - ожидаемый результат эксперимента. К примеру, он облегчает работу по выявлению фактов заготовки древесины без разрешительных документов на землях сельхозназначения. Сотрудники полиции могут остановить лесовоз, проверить наличие документов на груз, законность его перевозки и отражение сведений в системе ЛесЕГАИС. В случае нарушений виновных привлекут к ответственности по статье 191.1 УК РФ - незаконный оборот древесины.

- Таким же образом мы можем проверить происхождение леса на пункте его переработки и вычислить "черных" пилорамщиков, - поясняет прокурор. - Организации, которые освобождают от леса охранные полосы вдоль автодорог и линий электропередач, также должны отчитываться о его объемах. ЛесЕГАИС и в этом случае позволит посмотреть, сколько ими реально заготовлено. Словом, речь идет о прозрачности всех этапов процесса.

Перед началом эксперимента вице-премьер РФ Виктория Абрамченко подчеркнула, что, если легальность древесины не будет подтверждена, ее реализация станет невозможной.

Как работает новая схема? Первым делом еще на лесосеке фиксируется объем разрешенной к заготовке и фактически вырубленной древесины. В этом помогают бортовые компьютеры лесных машин - харвестеров и форвардеров. Затем на каждом этапе движения "зеленого золота" создаются сопроводительные документы, которые отображаются в ЛесЕГАИС. Маршруты лесовозов и объемы их грузов отслеживаются с помощью современных технологий.

Декриминализация лесной сферы — ожидаемый результат эксперимента

Если на каком-то из этапов система не подтверждает нужного количества остатков древесины на складе, отчеты по сделке блокируются. Впрочем, в ходе эксперимента о сомнительных операциях будут пока просто предупреждать, отметили в Рослесинфорге, который контролирует пилотные испытания.

В тестировании новой системы участвуют крупный и средний лесной бизнес, власти регионов, таможня и налоговые органы. По словам представителя лесопромышленного холдинга, ведущего заготовку в Поморье и на Вологодчине, Николая Иванова, компания рассматривает участие в эксперименте как инструмент повышения эффективности бизнес-процессов.

- Мы работаем в легальном поле, поэтому напрямую заинтересованы в максимальном снижении доли "серого" леса в общем объеме заготовок в стране. До вступления в силу новых норм очень важно опробовать создаваемую систему электронного контроля, выявить ее сильные и слабые стороны, что-то исправить, - подчеркивает лесопромышленник.

Однако есть мнение, что для полноты эксперимента его следовало бы распространить и на малый бизнес, а также на всю территорию регионов, а не только на отдельные компании. Вызывает сомнения и техническая способность ЛесЕГАИС "переварить" столь масштабные перемены.

- Предлагается заносить в систему любые перемещения леса и все сделки с ним. По нашим подсчетам, в связи с этим документооборот увеличится в сто раз. Но даже при прежних объемах информации автоматизированная система учета постоянно "зависала". Кроме того, в некоторых районах Архангельской области очень неустойчивая мобильная связь, не говоря уже об отсутствии интернета. Внесение сведений в ЛесЕГАИС в таких условиях представляется проблематичным. Не очень понятно, как будет справляться с задачей малый бизнес, которому может не хватить обученного персонала. Саму идею создания прозрачной системы движения леса можно только приветствовать, но она требует тщательной проработки на всей территории пилотных регионов. Цифровизация лесного комплекса должна проходить постепенно, не нарушая привычных бизнес-процессов, - считает председатель профильного комитета Архангельского облсобрания Александр Дятлов.

Россия первой в мире создает систему контроля за лесными ресурсами, подчеркнул глава Рослесинфорга Павел Чащин. Специалисты полагают, что эксперимент - даже в том виде, в котором он проходит, - должен показать явные недочеты нового функционала, если таковые будут. Правда, на их устранение до 1 июля - установленной даты введения новой системы по всей стране - остается не так много времени.

Кстати

По данным правительства Поморья, в 2020 году инспектора лесного надзора в ходе рейдов выявили в регионе 956 нарушений, в том числе 202 незаконные рубки. По 68 фактам возбуждены уголовные дела, взыскан ущерб в размере около трех миллионов рублей. Эффективнее всего нелегальные рубки выявляются с помощью космического мониторинга, площадь которого решено увеличить.

Прямая речь

(Комментарий подготовлен газетой "Тагильский рабочий", Нижний Тагил)

Наталья Мощевитина, и.о. директора Нижнетагильского лесничества:

- Контроль за этой сферой осуществляют лесничества и ГИБДД. Первые работают с заготовителями. Мы скорее отслеживаем работу заготовителей, то есть реальных лесопользователей, проверяя всю их документацию. Можно сказать из кабинета. На дорогах проверкой грузов занимается ГИБДД.

В таких условиях становится сложнее отследить, действительно ли лесопользователь перевозит указанное в договоре купли-продажи количество древесины. После внедрения электронной системы у инспекторов ГИБДД появится возможность проверить не только документы на груз, которые предоставит водитель, но и сравнить их с данными в ЛесЕГАИС.

Сопроводительная документация будет создаваться на каждом этапе движения лесозаготовок, начиная с лесосеки. Если вдруг система не подтверждает нужного количества остатков древесины на складе, отчеты по сделке блокируются. Но во время тестового этапа о подозрительных операциях пока будут только предупреждать. Главная потенциальная проблема новой схемы - рост документооборота, с которым должна будет справиться система и сотрудники природоохранной сферы".

(Комментарий подготовлен информационным агентством AmurMedia.ru , Хабаровск)

Вадим Заусаев, председатель ученого совета Дальневосточной народной академии наук, экономист:

- Я выступаю за усиление контроля в лесной отрасли, так как в Хабаровском крае до сих пор орудует большое количество "черных лесорубов", особенно на границе с соседним Китаем. Усовершенствование электронной системы слежения ЛесЕГАИС поможет в борьбе с теневым оборотом древесины в нашем регионе, что принесет дополнительные деньги в местную казну. К сожалению, наш бизнес привык работать на лесосеках, напрямую расплачиваясь с покупателями без строго учета проданных кубов леса, который впоследствии проводится через таможню мимо бюджета. Поэтому ужесточение, о котором идет речь, абсолютно верное решение. Главное этот вопрос "не забюрократить", не допустить бумажной волокиты и дополнительных расходов при внедрении обновленной системы. Эти моменты очень важны для Хабаровского края, так как лесная промышленность - одна из базовых сфер нашей экономики.