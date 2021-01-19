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Рубрика: Происшествия

СК возбудил уголовное дело после гибели капитана сухогруза

Текст: Наталья Козлова

Следственный комитет на транспорте объявил о возбуждении уголовного дела после гибели капитана сухогруза у берегов Турции.

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
Названа причина крушения сухогруза у берегов Турции

Как рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Елена Марковская, уголовное дело заведено по статье 263 УК РФ - "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта".

Напомним, что 17 января 2021 года в акватории Черного моря в районе провинции Батын Турции потерпел крушение теплоход "Арвин". Погиб капитан судна, житель Ростова-на-Дону 1984 года рождения.

Следователем Ростовского следственного отдела на транспорте организован комплекс первоначальных следственных действий, направленных на установление обстоятельств крушения, а в последствии и затопления указанного судна, а также лиц, допустивших нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, уточнила Марковская.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону

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