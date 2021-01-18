В Турции найдено тело российского капитана с ранее затонувшего судна

В Турции обнаружили тело Виталия Галенко, капитана ранее затонувшего судна. Об этом в пресс-службе Росморречфлота сообщили ТАСС.

"Погибший идентифицирован как гражданин России, капитан судна Виталий Галенко", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что эта информация поступила от представителя береговой охраны Турции. Еще пять человек остаются в море.

Посольство РФ в Турции подтвердило обнаружение тела россиянина, капитана затонувшего у берегов республики сухогруза.

Сухогруз затонул в районе Инкуму у берегов Турции в воскресенье. В Росморречфлоте уточнили, что владельцем затонувшего в Черном море возле берегов Турции судна является украинская компания, а в составе экипажа двое из 12 человек являются российскими гражданами.