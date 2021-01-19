Украине предрекли "разбитое корыто" после "крымского саммита"

В Крыму отреагировали на назначение Украиной даты проведения так называемого международного саммита "Крымской платформы". Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте РФ Александр Молохов считает, что после проведения этой бессмысленной конференции Киев может оказаться "у разбитого корыта".

Замруководителя офиса президента Украины Игорь Жовква назвал дату проведения саммита - 23 августа власти незалежной собираются обсудить вопрос "возвращения" полуострова в состав Украины​​​.

- Официальные представители России участвовать в этом русофобском мероприятии, безусловно, не будут, - заявил Александр Молохов РИА Новости. - Более того, если Киев будет продолжать валять дурака, навязывая приглашенным экспертам свою пресловутую "модальность", то рискует вообще остаться у разбитого корыта, ибо никто из вменяемых людей не согласится играть с шулерами по их правилам.

В то же время Молохов предложил властям Украины принципиально иную повестку вместо бестолкового толчения в ступе вопроса принадлежности Крыма.

- Если организаторы так называемого саммита будут готовы обсудить актуальные вопросы водной и прекращения международной блокады полуострова, то не исключено, что отдельные общественные организации примут в нем участие, - предположил Молохов. - Например, международная ассоциация " Таврида" либо некоторые общественные деятели согласятся на участие в этом паноптикуме при условии, что им не будут затыкать рот. При этом мы осознаем весьма малую способность устроителей крымской платформы вести дискуссию и конструктивный диалог непосредственно с самими крымчанами.