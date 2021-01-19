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Рубрика: Власть

Украине предрекли "разбитое корыто" после "крымского саммита"

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Крыму отреагировали на назначение Украиной даты проведения так называемого международного саммита "Крымской платформы". Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте РФ Александр Молохов считает, что после проведения этой бессмысленной конференции Киев может оказаться "у разбитого корыта".

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Замруководителя офиса президента Украины Игорь Жовква назвал дату проведения саммита - 23 августа власти незалежной собираются обсудить вопрос "возвращения" полуострова в состав Украины​​​.

- Официальные представители России участвовать в этом русофобском мероприятии, безусловно, не будут, - заявил Александр Молохов РИА Новости. - Более того, если Киев будет продолжать валять дурака, навязывая приглашенным экспертам свою пресловутую "модальность", то рискует вообще остаться у разбитого корыта, ибо никто из вменяемых людей не согласится играть с шулерами по их правилам.

В то же время Молохов предложил властям Украины принципиально иную повестку вместо бестолкового толчения в ступе вопроса принадлежности Крыма.

- Если организаторы так называемого саммита будут готовы обсудить актуальные вопросы водной и прекращения международной блокады полуострова, то не исключено, что отдельные общественные организации примут в нем участие, - предположил Молохов. - Например, международная ассоциация " Таврида" либо некоторые общественные деятели согласятся на участие в этом паноптикуме при условии, что им не будут затыкать рот. При этом мы осознаем весьма малую способность устроителей крымской платформы вести дискуссию и конструктивный диалог непосредственно с самими крымчанами.

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