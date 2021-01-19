В Ялте вновь ужесточили график подачи воды

С 19 января в населенных пунктах на территории Ялты вновь возвращен прежний график подачи воды - по три часа утром и вечером. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

График подачи воды в течение восьми часов в сутки таким образом продержался всего одну неделю. Теперь же власти сообщили о низких запасах воды в Загорском и Счастливенском водохранилищах, заставивших вернуться к прежним параметрам. Вода будет подаваться с 06.00 до 09.00 и с 18.00 до 21.00.

Прошедшие в минувшие выходные снегопады привели к выпадению до 25 сантиметров снега в горах на Южном берегу Крыма, но чтоб он растаял, и начались притоки в водохранилища, водопады и каптажи, необходимо потепление.

В Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах вода подается по три часа утром и вечером с сентября 2020 года.