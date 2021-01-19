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Рубрика: Происшествия

В Крыму два медработника пострадали в ДТП с машиной скорой помощи

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Центра медицины катастроф Республики Крым Фото: Пресс-служба Центра медицины катастроф Республики Крым
Фото: Пресс-служба Центра медицины катастроф Республики Крым

В Республике Крым возле поселка Кореиз произошло ДТП с участием легкового автомобиля Skoda и автомобиля "ГАЗель" скорой медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Фото: Пресс-служба ГКУ "Крым-Спас"
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По предварительным данным, водитель "скорой" двигался со стороны Ялты по направлению в Севастополь, выехал на "встречку", где столкнулся с легковушкой, а потом врезался в дерево.

- Водитель "ГАЗели" допустил столкновение с попутно движущимся автомобилем Skoda, который в это время поворачивал налево, - объяснили в МВД причину происшествия.

В ДТП пострадали три человека, двое из которых - сотрудники Центра медицины катастроф. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. На месте происшествия в причинах ДТП разбираются правоохранительные органы. По итогам проверки будет принято решение согласно административному кодексу.

В ноябре 2020 года крупная авария с участием авто скорой помощи произошла в Симферополе - тогда протараненная легковушкой медицинская машина с беременной пациенткой врезалась в столб на проспекте Вернадского. Сейчас на этом опасном перекрестке с лицей Мира устанавливают светофор.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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