В Крыму два медработника пострадали в ДТП с машиной скорой помощи

В Республике Крым возле поселка Кореиз произошло ДТП с участием легкового автомобиля Skoda и автомобиля "ГАЗель" скорой медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

По предварительным данным, водитель "скорой" двигался со стороны Ялты по направлению в Севастополь, выехал на "встречку", где столкнулся с легковушкой, а потом врезался в дерево.

- Водитель "ГАЗели" допустил столкновение с попутно движущимся автомобилем Skoda, который в это время поворачивал налево, - объяснили в МВД причину происшествия.

В ДТП пострадали три человека, двое из которых - сотрудники Центра медицины катастроф. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. На месте происшествия в причинах ДТП разбираются правоохранительные органы. По итогам проверки будет принято решение согласно административному кодексу.

В ноябре 2020 года крупная авария с участием авто скорой помощи произошла в Симферополе - тогда протараненная легковушкой медицинская машина с беременной пациенткой врезалась в столб на проспекте Вернадского. Сейчас на этом опасном перекрестке с лицей Мира устанавливают светофор.