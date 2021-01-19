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19.01.2021 12:18
Рубрика: Общество

Ученые: Борщевик достиг Арктики и может навредить хозяйству аборигенов

Текст: Татьяна Воробьева

Ученые фиксируют последствия колебания климата на Ямале. В частности, в арктической зоне нашли растения-вселенцы, ранее характерные только для более южных регионов.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
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"На Ямал были занесены семена опасного борщевика Сосновского, ареал произрастания которого уже достиг широт Мыса Каменного и Сеяхи, что в перспективе может нанести существенный вред традиционному хозяйству коренных малочисленных народов Севера", - говорится в сообщении Научного центра изучения Арктики.

Один куст этого очень живучего сорняка может дать до 20 тысяч семян. Кроме того, устойчив к неблагоприятному климату, не подвержен болезням и подавляет рост других растений. Борщевик захватил огромные территории и каждый год, по свидетельству специалистов, увеличивает их на 10 процентов. Бороться с ним невероятно сложно: эффективна только химическая обработка гербицидами.

- Если растения-вселенцы начнут вытеснять доминантные для нашего региона виды, это приведет к критическим изменениям в экосистемах Арктики и Субарктике, - считает завсектором охраны окружающей среды, кандидат географических наук Роман Колесников.

Фото: Юрий Кавер / РИА Новости
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Чтобы спрогнозировать возможные последствия от внедрения новых растений, в автономном округе проведут экологический мониторинг в разных районах. Полученные данные позволят оценить, насколько устойчив к изменению климата ландшафт, выявить негативные тенденции.

Результатом исследования должна стать разработка решений для сферы традиционной экономики, территориального планирования и рационального использования природных ресурсов региона.

Кстати

В наступившем году центр изучения Арктики подключится к проекту по восстановлению обской популяции стерха.

"Проект станет международным. Будет создан портал, объединяющий профессиональных исследователей и орнитологов-любителей для сбора информации о встречах с редкой птицей. Полученные данные позволят установить численность и структуру популяции стерхов, маршруты их миграций", - рассказали в научном учреждении.

В регионах Общество Наука Общество Экология Общество Природа Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Арктика: битва за ресурсы

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