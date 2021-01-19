Ученые: Борщевик достиг Арктики и может навредить хозяйству аборигенов

Ученые фиксируют последствия колебания климата на Ямале. В частности, в арктической зоне нашли растения-вселенцы, ранее характерные только для более южных регионов.

"На Ямал были занесены семена опасного борщевика Сосновского, ареал произрастания которого уже достиг широт Мыса Каменного и Сеяхи, что в перспективе может нанести существенный вред традиционному хозяйству коренных малочисленных народов Севера", - говорится в сообщении Научного центра изучения Арктики.

Один куст этого очень живучего сорняка может дать до 20 тысяч семян. Кроме того, устойчив к неблагоприятному климату, не подвержен болезням и подавляет рост других растений. Борщевик захватил огромные территории и каждый год, по свидетельству специалистов, увеличивает их на 10 процентов. Бороться с ним невероятно сложно: эффективна только химическая обработка гербицидами.

- Если растения-вселенцы начнут вытеснять доминантные для нашего региона виды, это приведет к критическим изменениям в экосистемах Арктики и Субарктике, - считает завсектором охраны окружающей среды, кандидат географических наук Роман Колесников.

Чтобы спрогнозировать возможные последствия от внедрения новых растений, в автономном округе проведут экологический мониторинг в разных районах. Полученные данные позволят оценить, насколько устойчив к изменению климата ландшафт, выявить негативные тенденции.

Результатом исследования должна стать разработка решений для сферы традиционной экономики, территориального планирования и рационального использования природных ресурсов региона.

Кстати

В наступившем году центр изучения Арктики подключится к проекту по восстановлению обской популяции стерха.

"Проект станет международным. Будет создан портал, объединяющий профессиональных исследователей и орнитологов-любителей для сбора информации о встречах с редкой птицей. Полученные данные позволят установить численность и структуру популяции стерхов, маршруты их миграций", - рассказали в научном учреждении.