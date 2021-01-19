Выявлены случаи сохранения иммунитета к COVID-19 после исчезновения антител

Организм перенесших COVID-19 способен противостоять повторному заражению даже при снижении числа или полном отсутствии антител. Об этом заявила группа ученых из Швейцарии и США по итогам исследования, о результатах которого сообщает журнал Nature. Издание отмечает, что на момент публикации выводы авторов не прошли редактирование.

Обследование 87 человек, переболевших инфекцией, через 1,3 и 6,2 месяца подтвердило значительное снижение титров антител IgM и IgG, количество IgA уменьшилось несущественно. Нейтрализующая активность в плазме понизилась в пять раз. Однако, при этом сохраняется определенное число специфических В-клеток памяти, распознающих вирус. В случае его повторного появления в организме данные клетки вновь запускают экспрессию антител.

Исследование показало и довольно неожиданный результат - возобновленные антитела обладают повышенной активностью и устойчивостью к мутациям SARS-CoV2. По словам ученых, данный факт свидетельствует о продолжающейся эволюции гуморального иммунного ответа организма на новый коронавирус.

- Мы пришли к выводу, что ответ В-клеток памяти на SARS-CoV-2 развивается в период от полутора до шести месяцев после заражения, что согласуется с известными на данный момент сроками сохранения биологической активности антител, - сообщили авторы работы.

Напомним, по результатам нескольких исследований, нейтрализующие вирус антитела сохраняются, в среднем, в течение пяти месяцев. Ученые считают, что самый продолжительный иммунитет формируется у переболевших COVID-19 в тяжелой форме.