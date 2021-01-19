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19.01.2021 14:48
Рубрика: Общество

Собянин: В Москве от коронавируса привились 200 тысяч человек

Текст: Сергей Бабкин
Количество жителей Москвы, получивших первую часть вакцины от коронавируса, приблизилось к 200 тысячам. Об этом мэр Сергей Собянин рассказал на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с заболеванием.

Постоянный рост числа горожан, прошедших первый этап иммунизации, связан с началом масштабной вакцинации и расширением сети прививочных пунктов. Сегодня их в городе - около 120, а в декабре было только 70. "На сегодняшний день развернуто около 100 стационарных и 20 выездных пунктов", - уточнил Сергей Собянин.

Фото: Александр Щербак / ТАСС
Красная площадь: Заработал первый выездной прививочный пункт

Ранее глава города заявил об улучшении ситуации с коронавирусом: по сравнению с декабрем уровень выявляемости при росте тестирования уменьшился на 30 процентов, госпитализацией по ковиду и пневмонии стало меньше на 18 процентов. Объем свободного специализированного фонда в больницах оценивается в 40 процентов.

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